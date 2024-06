Így vezessünk a kánikulában, hogy ne történjen baj

A hét szinte minden napján tombol itthon a hőség, ami még a rutinos sofőröket is kihívás elé állítja, ugyanis ilyenkor az emberek sokkal ingerlékenyebbek és feszültebbek. Ráadásul a koncentráció ideje is csökken, ami miatt lassabban reagál az ember bizonyos helyzetekre. Ezzel kapcsolatban az Origo megkereste Lovas Károly vezetéstechnikai szakértőt, aki azt is megosztotta, hogyan tudunk hatékonyan védekezni, hogy a hőségben ne legyünk rosszul vezetés közben.

A szakértő elmondta, hogy a nagy melegben az ember könnyen el tud bódulni, ami a vezetésre nézve azt jelenti, hogy nagy mértékben romlik a reakcióidő.

Ez azért veszélyes, mert a váratlan helyzetekre sokkal lassabban reagálnak a sofőrök. Ilyen például, ha egy másik autós bevág elénk.

Lovas Károly azonban hozzátette, az ilyen helyzeteknél az is kiderül, ki mennyire rutinos sofőr.

Azonban a szakértő szerint jó hír, hogy ma már a legtöbb autóban van klíma, ami gyorsan le tudja hűteni a felforrósodott kocsi belsejét, de fontos, hogy azt csak akkor használjuk, ha meg vagyunk győződve arról, hogy ki van tisztítva, ugyanis a koszos légkondi súlyos betegségeket okozhat.

A kép illusztráció!

Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Rolf Vennenbernd

Ha pedig olyan autónk van, amiben nincs klíma, akkor az ablakok lehúzásával csináljunk huzatot a kocsiban.

A hátsó ablakokat húzzuk le, ne az elsőket, mert a menetszél miatt kialakult huzat akkor nem közvetlen a sofőr szemét éri, ami erős szélben könnyen meg tud fázni.

- mondta Lovas Károly.

A szakértő arra is kitért, hogy vízzel is készüljünk, ha autóba ülünk.

Azt gondolnánk, hogy csak akkor kell vizet inni, ha gyalogol az ember, de ez nem igaz. Ugyanis a kiszáradás tünetei akkor is tudnak jelentkezni, mikor 30-35 fokban araszolunk a városban, ahol ráadásul még menetszél sincs.

- figyelmeztetett a szakember.

A vízhiány miatt rossz közérzet is előfordulhat, sőt, érzékszervi tompulás is jelentkezhet, de az sem kizárt, hogy egyes emberek sokkal agresszívabbá vállnak vezetés közben. Tehát rengeteg olyan kockázati tényező jöhet elő, ami rontja a biztonságos vezetést vagy a reakcióidőt.