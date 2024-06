Jégeső és erős szél miatt kiadták a riasztást

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet az egész ország területére

- olvasható a Katasztrófavédelem honlapján.

Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Vasárnap az ország északkeleti harmadában voltak záporok, zivatarok.

A csapadékos északkeleti tájakon párássá vált a levegő, helyenként köd, sekély köd képződött.

"Ott még most is néhol párás, borult az idő, de napközben fokozatosan szakadozik majd a felhőzet, feloszlanak a pára-, ködfoltok. A nyugatias szél tegnap többfelé lengedezett, helyenként - főként záporok, zivatarok mentén - erős széllökések is előfordultak" - olvasható a HungaroMet Facebook-oldalán.

Nyakunkon a kánikula, őrült forróság közeleg - írja a Köpönyeg.hu előrejelzése. Olaszországban negyvenfokos hőmérsékletet jeleznek előre a meteorológusok a következő napokra.