Itt a bizonyíték: Magyar Péter hazudott, amikor azt állította, nem keresi őt az ATV

Magyar Péter meghívása a Startba:

Vogyerák Anikó, a Start főszerkesztője is többször próbálta behívni a műsorba Magyar Pétert.

Május 3-án Magyar Mártont hívta telefonon ez ügyben.

Május 21-én szintén Magyar Mártonon keresztül próbálták behívni a műsorba.

Május 21-én Seprenyi Anitát is kereste Vogyerák Anikó.

Május 28-án szintén Seprenyi Anitát kereste a Start szerkesztősége.

Május 31-én Ámon Henriette-t is kereste Vogyerák Anikó Magyar Péter szereplésével kapcsolatban.

A megkeresésekre nem érkezett sem megerősítő, sem elutasító válasz.

Azt is megmutatjuk, hogy hányszor szerepelt a csatorna különböző műsoraiban:

- március 13. Egyenes Beszéd

- március 19. ATV Start

- április 8. Egyenes Beszéd

- május 26. Heti Napló Sváby Andrással

- május 31. Egyenes Beszéd

- június 7. Egyenes Beszéd

- június 10. Egyenes Beszéd

Magyar Péter/Tisza Párt híradós megjelenései a kampányban (április 20-tól június 9-ig): 51 napból 51-szer, napi szinten legalább kétszer

