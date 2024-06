Már a rendőrség is nyomoz a hatalmas botrányt okozó Magyar Péter miatt

„A Budapesti Rendőr-főkapitányságra 2024. június 21-én 4 óra 30 perc körül érkezett bejelentés kapcsán garázdaság és rongálás gyanúja merült fel, az ügyben az V. Kerületi Rendőrkapitányság rendelt el nyomozást. A szükséges eljárási cselekmények folyamatban vannak, bővebb tájékoztatást a későbbiekben tudunk adni - közölte a rendőrség az Index kérdésére Magyar Péter botránya kapcsán.

Az utcán is balhézott Magyar

Az egyik szemtanú elmondta, hogy a közelben volt akkor is, amikor a dulakodás elkezdődött. Elmondása szerint a dolog azzal kezdődött, hogy Magyar Péter a tánctér szélén összeszólalkozott egy másik férfival.

Magyar Péter indulatosan beszélt, káromkodott a biztonsági őrökkel. Ezután a biztonsági őrök arra a konklúzióra jutottak, hogy Magyar Péter kezdte a veszekedést a másik férfi inzultálásával, és felszólították, hogy távozzon. Ő viszont nem akart menni, így végül a nyakánál fogva vezették ki a szórakozóhelyről.

A portálnak nyilatkozó másik szemtanú is hasonló módon számolt be a történtekről. Ő azt mondta, hogy társaságával hajnali 2 óra körül értek a szórakozóhelyre, akkor Magyar Péter már ott volt. Azt nem látta, hogy a dulakodás miként kezdődött, csak akkor figyelt fel a történtekre, amikor két biztonsági őr kikísérte Magyar Pétert a szórakozóhelyről hajnali négy körül. Ezzel viszont – elmondása szerint – a történet nem ért véget, ugyanis Magyar Péter a szórakozóhely előtt is balhézott.

Azt kiabálta, hogy "ez fenn lesz a neten", majd a biztonságiakkal is dulakodásba keveredett.

Magyar a viselkedése alapján erősen ittas lehetett – tette hozzá.

Így balhézott Magyar

Biztonsági emberek vezették ki Magyar Pétert Budapesten hajnali négy óra tájban egy „ötcsillagos”, leginkább az úgynevezett felső tízezer által kedvelt klubból. Több szemtanú állítása szerint Magyar Péter az éjszaka folyamán,

nagy mennyiségű alkohol elfogyasztása után órákon át folyamatosan agresszíven, garázda módon viselkedett. Több vendégbe belekötött, nőket zaklatott, visszautasíthatatlannak vélt ajánlatot tett nekik.

Hangoskodott, és ahogy a helyszínen jelenlévők egybehangzóan állítják, egyre minősíthetetlenebbül viselkedett. Több alkalommal alakult ki tettlegességgel fenyegető szituáció, miután

több hölgy férfipartnere számonkérte a minősíthetetlen viselkedést, a szexualitással kapcsolatos agresszív „beszólásokat”.

A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek.