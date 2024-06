Tippek fesztiválozóknak: mutatjuk, mire kell odafigyelni ebben a szezonban

Az idei legnagyobb zenei fesztiválok is sok jó koncertet és szórakozási lehetőséget tartogatnak azoknak, akik ellátogatnak rájuk. Az önfeledt szórakozás mellett azonban vannak olyan tippek fesztiválozóknak, amiket mindenképp érdemes betartani, ha biztonságban szeretnénk lenni bulizás közben.

Tippek fesztiválozóknak: ezekre figyelj

Fotó: pixabay.com

Tájékozódjunk időben az időjárásról és a helyszínről

Az emberek többsége akkor is csak egy nagyobb hátizsákkal megy fesztiválozni, ha a sátrazás mellett dönt, így érdemes előre megnézni, hogy milyen idő várható a fesztivál ideje alatt. Azonban semmit sem szabad a véletlenre bízni, így érdemes felkészülni mindenre, például egy nagyobb esőre is. Így egy esőkabát és egy gumicsizma becsomagolása is ajánlott. A helyszín feltérképezése is fontos, főleg ha olyan helyre készül az ember, ahol korábban még nem járt.

Mi legyen nálunk?

Az egyértelmű dolgok mellett – mint a ruha, pénz/bankkártya és iratok – mindenképp legyen nálunk tisztasági szer, mivel köztudott, hogy a fesztiválokon a higiénia sokszor gondot szokott okozni. Érdemes vinni egy kis táskát, amiben minden fontos dolog elfér. Érdemes arra figyelni, hogy egy fesztiválon könnyen megsérülnek vagy bepiszkolódnak az ember értékei, így érdemes olyan darabokban menni és olyan dolgokat vinni, amiért nem nagy kár. Az emberek többsége már nehezen tud meglenni hosszabb ideig a telefonja nélkül, így jó ha van a táskánkban egy power bank (hordozható akkumulátor), hogy ha lemerül a telefonunk, akkor gyorsan fel tudjuk tölteni.

Fotó: pixabay.com

Igyunk elég vizet!

A koncertek és programok forgatagában az ember könnyen el tud feledkezni a megfelelő hidratálásról, pedig ez nagyon fontos, mivel a nagy melegben könnyen kiszáradhatunk.

Hidratálás szempontjából csak a vízivás számít, mivel a cukros üdítőitalok és az alkoholos italok pont, hogy fokozzák a dehidratáltságot.

Az ivás mellett természetesen a megfelelő táplálkozásról sem szabad megfeledkezni.

Vigyázzunk az értékekre!

Fontos, hogy egy fesztiválon az ember könnyen el tudja hagyni a dolgait vagy éppen el is lophatják azokat. Éppen ezért érdemes a fontos értékeinkre nagyon vigyázni, értékmegőrzőben tartani vagy el sem vinni a fesztiválra. Ha az ember a sátrazás mellett dönt, akkor ez fokozottan érvényes.