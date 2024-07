Árpád hídi halálos tömegbaleset: az ámokfutó brutálisan megverte a taxis nőt, mielőtt ellopta annak autóját

Tegnap reggel egy tántorogva, zavartan viselkedő férfihoz hívták a rendőröket. A rendőrök a férfit el is fogták, és bevitték. A férfinél kábítószert találtak, és a teszt kimutatta, hogy be van drogozva. Ezután ő maga vallotta be a kihallgatásán, hogy kábítószerezett. Ezután azonban elengedték a rendőrök. Ő az, aki este tíz után balesetet okozott, amelyben rajta kívül másik két ember halt meg, és négyen súlyosan megsérültek, őket súlyos állapotban vitték a mentősök kórházba.

A balesetet egy lopott taxival okozta. A taxit egy nőtől rabolta el, aki az autó mellett állt, pont dohányzott.

Bár információink szerint a tolvaj hatalmas darab, majdnem két méter magas volt, a nő bátran küzdött és nem hagyta magát: amikor a férfi a kocsiban ülve magára akarta rántani a taxi ajtaján, Györgyi nem hagyta magát, és elszántan küzdött, hogy kirángassa autójából a nagydarab férfit - tudta meg a Bors.

A lap úgy tudja, hogy a férfi meg is ütötte a nőt, és végül így sikerült magára rántania az ajtót, majd kövér gázzal elhúzott a kocsival, maga mögött hagyva az ordító taxist.

