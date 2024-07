Békemisszió: mitől ennyire sikeres Orbán Viktor diplomáciai körútja?

Fontos legitimációs erő, hogy a szövetség három alapító tagjának mindegyike megnyerte országa európai parlamenti választását június elején. A stabil alapot az adja továbbá, és ez biztató a formálódó szövetség jövőjére nézve, hogy az FPÖ egyértelműen vezet az osztrák közvélemény-kutatásokban a 2024. szeptember 29-i parlamenti választás előtt, Orbán Viktor táborát pedig nem éri jelentős kihívás az új ellenzékként formálódott – és a centrista, balra tolódott Európai Néppárt frakciójához csatlakozó – Tisza párt részéről, utóbbi esetében ugyanis egyértelmű, hogy a baloldali térfelet tudta csak átrendezni Magyarországon.

Mit mutat ez a küzdelmes tevékenység a magyar kormányfő személyéről, és Ön mire számít a következő hónapokkal kapcsolatban?

A hivatástudatot, az elvhűséget és a kivételes munkabírást mutatja ez a küzdelmes tevékenység a magyar kormányfőtől.

Orbán Viktor konzekvensen képviseli az álláspontját, és nem tartozik azon politikusok közé, akik a választási kampány végeztével teljesen hátat fordítanak a választást megelőző napokban tett ígéreteiknek.

Orbán Viktor és Hszi Csin-ping

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Jól láthatjuk, hogy Orbán Viktor valóban nem orosz- vagy ukránpárti, hanem béke-, valamint magyar- és EU-párti. Ez a független, szuverén és következetesen képviselt álláspont tette lehetővé, hogy a magyar miniszterelnök egymást követő napokon tárgyaljon Volodimir Zelenszkij ukrán, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Ahogy Orbán Viktor is elmondta Oroszországban, ma vajmi kevés európai ország mondhatja el magáról, hogy kapcsolatban van, és egyeztetni tud Kijevvel és Moszkvával is.

A magyar kormány és a kormányfő is a megosztottság helyett a konnektivitásban, valamint a pragmatikus külpolitikában hisz, ezért tart fenn kapcsolatot mindkét háborús féllel, ezért törekszik jó viszonyra Kelettel és Nyugattal, illetve ezért utazik Pekingbe és Washingtonba is.

Orbán Viktortól az EU soros elnökségének idején azt várhatjuk, hogy „újra naggyá teszi Európát”, ahogy a szlogen is tartja: MEGA – Make Europe Great Again. Van min javítani, hiszen az USA GDP-je 2012-ben 16,2 billió dollár volt, az EU GDP-je 17,3 billió dollár, ezzel szemben 2022-ben az USA esetében ez 25,4 billió dollár, míg az EU-ban 16,8 billió dollár. Európa (ismételt) naggyá tételéhez az alábbiakra lesz mindenképp szükség, amin Orbán Viktor szemmel láthatóan dolgozik: gazdasági erősödés, belső megújulás, részvétel a nemzetközi gazdaságban és politikában. Európa szempontjából is meghatározó nap lesz 2024. november 5., amikor az Egyesült Államokban elnökválasztást tartanak. Orbán Viktor ennek tudatában utazott Amerikába, hiszen tisztában van vele, hogy az USA elnökének személye hatással van az európai politikára is.



Fotó: AFP

Megalakult a Patrióták Európáért pártcsoport. Tizenkét tagállamból, tizennégy párt nyolcvannégy képviselője választotta a Patrióták Európáért pártcsaládot. Ez hogyan értékelhető?

A Dán Néppárt szombaton bejelentett csatlakozásával minden akadály elhárult az új frakció megalapítása előtt, amelyhez legalább 23 EP-képviselő szükség minimum 7 EU-tagállamból. A múlt héten jelentette be csatlakozási szándékát a holland Szabadságpárt, a spanyol Vox, a belga Flamand Érdek, valamint a portugál Chega párt is, illetve azóta a görög Voice of Reason és a lett Latvia First pártok.

Hétfőn jelentették be, hogy Marine Le Pen nevével fémjelzett, Jordan Bardella által vezetett francia Nemzeti Tömörülés, illetve a Matteo Salvini vezette olasz Liga is csatlakoznak a Patrióták Európáértszövetséghez, amely így – 84 képviselővel – a legnagyobb jobboldali, szuverenista EP-frakció lesz. A Nemzeti Tömörülés 30, a Liga 8 képviselőt jelent. Ezen két párt „átjelentkezésével” az ID frakció megmaradása veszélybe került, így vélelmezhető, hogy további pártok is be fogják jelenteni csatlakozási kérelmüket az Orbán Viktorék által alapított pártcsaládba. A magyar kormányfő többször hangsúlyozta, hogy „a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz”. A magyar miniszterelnöknek igaza volt akkor is, amikor azt mondta, hogy az új frakció az EU rövidtávon harmadik, majd idővel második legnagyobb pártcsaládja lehet. A szövetség bejelentését követő 8. napon a Patrióták Európáért már a harmadik legnagyobb frakcióként alakult meg. Külön kiemelendő politikai siker, hogy az új pártcsalád első alelnöke egy kevesebb, mint 10 milliós ország EP-képviselője, Gál Kinga lett.

