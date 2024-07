Megint az Árpád hídon ütöttek el egy biciklist

Tavaly, július elsején gázoltak halálra egy biciklist az Árpád hídon. Akkor három autó, egy Mercedes és két BMW kezdett el versenyezni a Hungária körúton, a Teve utcától az Árpád híd felé. A híd felőljárójánál a 690 lóerős Mercedes felgyorsított, a két másik autó pedig lemaradt tőle. A hídon azonban a Mercedes megcsúszott, a sofőr elvesztette felette az irányítást, majd a szalagkorlátot átszakítva elgázolt egy szabályosan közlekedő biciklist. A biciklis olyan súlyosan megsérült a balesetben, hogy a helyszínen meghalt.

Az Origo információi szerint ma reggel ismét elgázoltak egy biciklist az Árpád hídon. Az esettel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget, akik válaszukban leírták, hogy a baleset fél 8 körül történt a Népfürdő utcai felhajtó Árpád híd úti kereszteződésében.

Az autós a bicikliúton ütötte el a jobbról érkező biciklist. Az autós nem adott elsőbbséget, ez okozta a balesetet.

A biciklist a mentők kórházba vitték, 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülései lettek. A sofőr ellen büntetőeljárást indítottak.

A múlt héten hárman haltak meg

Egy bedrogozott férfi III. kerületben lépett oda egy taxis nőhöz, majd hirtelen beszállt az autójába és elhajtott. A lopott taxival felhajtott az Árpád hídra, szemben a forgalommal. Már a felhajtón nekiment egy autónak, azonban ekkor még tovább tudott hajtani.

A férfi nem állt meg, nagy sebességgel hajtott a hídon, szembe a forgalommal. Nagyjából a híd közepén összeütközött két autóval, egy Suzukival és egy másik taxival. A balesetben három ember meghalt, köztük a bedrogozott férfi.

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Ahogy azt korábban megírtuk, a balesetet okozó férfi a baleset napján az utcán tántorogva sétált, zavartan viselkedett, ezért a helyiek kihívták a rendőröket, akik bevitték őt. A férfinél kábítószert találtak, és a teszt kimutatta, hogy be van drogozva. A férfi kihallgatásán ezt be is vallotta. Ezután elengedték a rendőrök.

A vétlen taxist sokáig az intenzív osztályon kezelték, a három utasát is a mentők vitték kórházba. Az egészségi állapota miatt valószínűleg jó ideig nem fog kocsiba ülni, de a megélhetését is jelentő autója összetört. A taxisok egy gyűjtést indítottak neki, valamint annak a nőnek is, akinek a taxiját ellopta az ámokfutó.

A balesetben a drogos sofőrőn kívül egy fiatal pár halt meg.