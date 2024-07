Több mint 200 millió forintot csalt ki egy bűnbanda közel 40 embertől

Először tavaly egy debreceni férfi tett feljelentést, akinek a számlájáról ötmillió forint tűnt el. Az összeget több számlára utalták el, a majd rövid időn belül felélték azt. Ezután a nyomozók kiderítették, hogy a csalók egy külföldi banda tagjai. Tavaly októberben 6 embert el is fogtak, akik segítették a bűnszervezet munkáját. Azonban a nyomozás ezután is folytatódott és a napokban több strómant is elfogtak a rendőrök. Az ügy részleteit a rendőrök ma egy sajtótájékoztató keretén beül ismertették, amin Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára is részt vett.

Rétvári Bence beszámolt arról, hogy az elmúlt fél évben a rendőrség eredményes fellépésének köszönhetően, jelentősen csökkent az online csalások száma. Ezután Suszter Tamás ezredes elmondta, hogy tavaly augusztusban egy Balatonfüreden nyaraló, debreceni férfi tett feljelentést, miszerint egy nő, aki banki dolgozónak adta ki magát, felhívta és azt mondta neki, hogy a férfi számláját feltörték és onnan több utalást is indítottak. A nő ezért megkérte a férfit, hogy töltse le az AnyDesk alkalmazást, amivel hozzáférést biztosított a nőnek a bankszámlaadataihoz. Így a csalók netbankon keresztül, több mint ötmillió forintot emeletek le a férfi számlájáról, amit több másik kártyára utaltak tovább. Valamint a csalók a pénz egy részét, rövid időn belül egy automatából felvették. Olyan is előfordult, hogy ékszert vásároltak vagy más valutára váltották át. A nyomozók kiderítették, hogy a csalók egy külföldi bűnszervezet tagjai, akik munkáját magyar csalók segítik. A rendőrök 2023. október 3-án 6 embert elfogtak, akik a bűnbanda tagjai voltak. Őket őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki és kezdeményezték a letartóztatásukat. A nyomozók ezután folytatták a munkát, aminek eredményeképpen, újabb csalók kerültek a látókörükbe. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye és Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye bűnügyi állományával való együttműködésével fogtak el több strómant. A 23 stróman automatákból, vagy banki pénztárakból vették fel a lopott pénzeket, de volt olyan is, aki valutaváltókban igyekezett tisztára mosni a megszerzett pénzt. Az összegeket megbízójuknak adták át, aki ezért jutalékot fizetett nekik. Ezekkel a módszerekkel, 42 csaló 35 embert károsított meg országszerte, mintegy 267 millió forint értékben. Közülük hatan jelenleg is letartóztatásban vannak. A gyanúsítottak ellen, csalás és pénzmosás miatt folyik a nyomozás. Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy év alatt közel 300 embertől csalt ki pénzt egy fiatal, húszas éveiben járó férfi, akinek egy társa is segített azzal, hogy megadta a számlaszámát, és ő fogadta a csalásból származó összegeket, ezért neki pénzmosás miatt kell felelnie.

Hasonlóképpen tett egy másik, 30 év körüli baranyai férfi is, ráadásul ő még azt követően is folytatta a csalásokat, hogy tetten érték, miután 300 embert átvert. Ez azonban nem szegte kedvét, további 157 embert tévesztett meg a nyomozás időszaka alatt. A sorozatos csalások csak azután értek véget, hogy a férfi megkezdte börtönbüntetését. Ősszel egy gelénesi nő is bíróság elé került, miután hamis hirdetésekkel csalt ki pénzt az emberektől, játékkonzoloktól baba-mama termékekig mindent kínált eladásra, ám ezek közül egyikkel sem rendelkezett. Másfél év alatt 500 embert sikerült megtévesztenie, 15 milliós kárt okozva nekik.

