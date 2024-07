Videó bizonyítja, hogy Magyar Péter nemhogy "orrát befogva" szavazott a Fideszre, hanem tombolva ünnepelte a győzelmet

Újabb bulivideó került nyilvánosságra Magyar Péterről, amely félelmetes hasonlóságot mutat a mintegy 2 héttel ezelőtti esettel, amikor a hírek szerint a Tisza Párt alelnöke részegen inzultált nőket, fetrengett, kötözködött, majd erőszakkal elvett egy mobiltelefont, amellyel valószínűleg valaki felvette az „előadását”. A mostani videóban is megmutatkozik, hogy – valószínűleg az alkoholos befolyás miatt is – magáról megfeledkezve táncol, és erőszakkal akar ebbe belevonni másokat is. A videó azt is bizonyítja, hogy Magyar Péter hazudott, amikor azt mondta, "orrát befogva" szavazott a Fideszre, valójában őrjöngve ünnepelte a győzelmet.

A frissen nyilvánosságra került videóban nem úgy tűnik, hogy „orrbefogva” mulatott volna Magyar Péter a Fidesz 2022-es eredményváró buliján. Ezt a kifejezést használta ugyanis a Tisza párt alelnöke egy beszélgetésben a Spinozában, amikor úgy fogalmazott: „orrbefogva”, kizárólag a gyermekei miatt szavazott a Fideszre. A Fidesz-eredményvárón készült videó szerint - amit a TV2 Tények közölt - Magyar éppen olyan gátlástalanul, magáról (és másokról) megfeledkezve, minden tartást levetve magáról vonaglott a zenére, ahogy az az ötkertes, közelmúltbeli botrányakor is történt. Az eredményvárón készült felvételen az is látható, hogy egy táncoló pár női tagja mögé „oson”, és hátulról hozzásimulva, már-már dörgölőzve próbál táncot imitálni. A mozdulataitól szemlátomást elhúzódó nő párját úgy tűnik, hogy csak az udvariasság tartja vissza attól, hogy elzavarja Magyart, de „elfelé” mutató hüvelykujjával mintha azt üzenné Varga Judit (akkor még) férjének, hogy táncoljon egy kicsit távolabb tőlük. Eközben Magyaron kívül mindenki más diszkréten táncol és ünnepel. Mint ismeretes, a budapesti, nemrégiben történt botrányos buli során is hasonló módon inzultált Magyar Péter nőket. Szemtanúk azt állítják, hogy az „exférj” a fiatalabb korosztályhoz tartozó nőkkel próbált részegen közelebbi kapcsolatba kerülni, azok tiltakozása ellenére. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a „bulinak” ezen momentumával kapcsolatban személyes podcastjában megjegyezte: Németországban az ilyen viselkedésért egyértelműen büntetés jár, egy 2016-os, „a nem az nem” elnevezést viselő törvény alapján. Arcátlan és gátlástalan hazugságok A dolgok valódi tartalmát felfejtve, Magyar Péter Spinozában tanúsított magatartása és a „Fidesz-bulin” előadott, önfeledt magánszáma közti szakadékot figyelembe véve kijelenthető: Magyar Péter nemcsak hazudozó, de egy politikushoz (is) méltatlan, jellemtelen és képmutató pózt vesz fel, amikor azt bizonygatja, hogy mennyire ellenére volt a kormányzó párt „közelsége”. Tagadnia sem érdemes, hogy amíg Varga Judit férje volt, jól érezte magát egy elképzelten kivételezett elit kör tagjaként, élt annak számos előnyével, élvezte a hatalmat – még akkor is, ha ilyesmivel valójában nem rendelkezett. Nemcsak a jól fizető állami állások, de a mindennapok tekintetében is kivételezett életet élt, és ma sem áll ez távol tőle – még ha ez ügyben is hazudik. De olyan gyengén, hogy mindig lebukik... Már így is egyre többen ismerik fel, hogy Magyar Péter hazudott és elárulta a saját választóit: elég csak a dühös, (ex-) Tisza-párti szavazók kommentjeit olvasgatni.

