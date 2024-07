Megtalálták a rendőrök és lementették a felvételeket Magyar Péter diszkóbotrányáról - videók

Több tanúvallomás is született már a rendőrségi nyomozás során, amely Magyar Péter diszkóbotránya ügyében indult – írja a Magyar Nemzet. A lap információi szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság mások mellett kihallgatta azt a férfit is, akit Magyar megtámadott az elit belvárosi szórakozóhelyen június 21-én éjszaka.

Magyar Péter az elit szórakozóhelyen Fotó: Képernyőkép

Az elmúlt napokban szemtanúk beszámolói és videófelvételek alapján kiderült, hogy Magyar Péter a diszkóban részegen randalírozott.

Az alábbi videón az látható amit Magyar egy fiatal lány lábai között csúszik-mászik.

Ahogy arról beszámoltunk, ezt követően az agresszív baloldali politikus, Magyar Péter megtámadott egy embert. Garázdaság gyanúja miatt nyomoznak a hatóságok. A belvárosi klubról azt érdemes tudni, hogy rendkívül népszerű és akár egymillió forintot is el lehet költeni egy éjszaka. A legdrágább whiskeyből egy üveg 75 ezer forintba kerül, tehát egy feles nagyjából 20 ezer forint körül van. A szórakozóhelyen 150-250 ezer forintért lehet egy üveg pezsgőt vásárolni. Magyar Péter szemtanúk szerint a sör mellett ezekből is fogyaszthatott. A klubban 75 és 100 ezer forintért is lehet egy üveg vodkát venni, míg egy üveg tequila 220 ezer forintba kerül.

Magyar is több százezer forintba kerülő italokat fogyaszthatott, majd a vendégekkel kötözködött, nőkkel kezdett ki.

A férfi a saját testőrei számára is kellemetlenné vált, így megpróbálták a politikust kiterelni a felháborodott emberek közül és felvinni a szórakozóhely biztonságosabbnak vélt VIP páholyába.

Magyar azonban még saját embereire sem hallgatott és nem volt hajlandó abbahagyni a kötekedést. Közben folyamatosan fenyegetőzött, hogy ha „valakinek nem tetszik valami” akkor ő majd tönkreteszi, kapcsolatai révén bezáratja a szórakozóhelyet, mert, hogy ő ezt „bármikor el tudja intézni”. Később egy üveg sört kezdett szétlocsolni és nem tudni miért, végül saját magát is szándékosan leöntötte.

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a biztonsági őrök azért avatkoztak közbe, mert az egyik kollégájuk rádión jelezte, hogy verekedés alakult ki a pultnál. Beszámolójuk szerint felszólították a két társaságot, hogy hagyják el a szórakozóhelyet, de Magyar az újabb felszólításra sem volt hajlandó távozni, kijelentette, hogy nem megy sehová. Ekkor odalépett egy vendéghez és kicsavarta, elrabolta a vendég telefonját a kezéből. Ezután kivezették a diszkóból.