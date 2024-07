Megszökött egy rab a martonvásári börtönből

Július 03-án megszökött egy 31 éves rab az egyik magyar börtönből és a rendőrség hajtóvadászatot indított utána. A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet martonvásári börtönéből

engedély nélkül távozó rabot néhány órán belül a büntetés-végrehajtás speciális műveleti egysége elfogta.

A férfit előállították a Gárdonyi Rendőrkapitányságra, majd a baracskai börtönbe szállították. Elszámoltatása folyamatban van. A férfi kisebb bűncselekmény elkövetése miatt töltötte ott mindössze 50 napos elzárását - írta a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága sajtóközleménye.

