A politika már a sport világába is beszivárgott, őrület a foci EB-n - Origo Podcast G. Fodor Gáborral

A foci az egy nagyszerű dolog, és jó lenne megőrizni a tisztaságát a politikai őrülettől, de hát ez csak egy naiv utópia marad. Tehát nagyon jó, hogy vannak ezek az események. Szorítunk a magyar sikereknek, de annyira intenzív a politikai viták hangneme és a felfokozottsága, hogy ez kiterjed mindenre, így a sportra is. És sajnos az olimpián is arra, azzal kalkulálok, hogy ott is lesz politika