Hornung Ágnes közlése szerint ezt szolgálja az immár 13 éves családi adórendszer, valamint a többféle adómentesség és -kedvezmény. A családok adó-visszatérítésével, a családokat és fiatalokat segítő adókedvezményekkel együtt

2011 óta 2023 év végéig összesen mintegy 4 700 milliárd forint adó- és járulékbefizetés maradhatott a magyar családoknál.

Családbarát fordulat

2010-ben a polgári kormány családbarát fordulatot hirdetett meg, ennek egyik első intézkedéseként 2011. január 1-jén bevezette a családi kedvezményt, amely alapvető értékként ismeri el a munkát és a munka melletti gyermeknevelést - olvasható a közleményben.

A családi kedvezmény havonta egy gyermek esetén 10 ezer, két gyermek esetén 20 ezer, három vagy több gyermeknél 33 ezer forinttal csökkenti a fizetendő személyi jövedelemadó összegét gyermekenként. 2014-től a kedvezmény a személyi jövedelemadó mellett a nyugdíj- és egészségbiztosítási, 2020. júliusától pedig a munkaerőpiaci járulékból is érvényesíthető.

A családi adó- és járulékkedvezményt 2022-ben 993 ezer szülő vette igénybe 348 milliárd forint értékben. A családi adórendszer 13 éve alatt ezen a jogcímen mintegy 3 600 milliárd forint maradhatott a magyar családoknál.

Új kedvezmények, intézkedések

A közlemény szerint a családi adórendszer egyik fontos intézkedése a 2015-ben bevezetett első házasok kedvezménye, amellyel 2022-ig bezárólag összesen már mintegy 337 ezer házaspár élt 25,4 milliárd forint összegben. A kormány ezen felül - Európában egyedülálló módon - 2020. január 1-jétől meghirdette a négy- vagy többgyermekes anyák, 2022. január 1-től a 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó-mentességét. A négy- vagy többgyermekes anyák szja-mentességére vonatkozó jogszabály értelmében minden olyan anya, aki négy vagy több gyermeket nevel, vagy élete során négy vagy több gyermeket szült és nevelt, élete végéig teljesen mentesül a jelenleg 15 százalékos személyi jövedelemadó megfizetése alól. Ezzel a kedvezménnyel 2022-ben hatvannégyezer-négyszázan éltek.

A 25 év alatti fiatalok szja-mentességéről hozott intézkedés bevezetésével a kormány kiemelt célja a fiatalok életkezdésének, munkaerőpiacra való kilépésének, önálló egzisztenciateremtésének, saját otthonhoz jutásának és családalapításának támogatása - olvasható a közleményben.

Az adókedvezmény a bevezetéstől 2023 október végéig átlagosan 332 ezer 25 év alatti dolgozó fiatal számára jelentett átlagosan havonta 38 700 forint többletbevételt.

Hozzátették azt is, hogy 2023. január 1-jétől ugyancsak átlagbérig terjedő szja-mentességet élveznek a 30 év alatt gyermeket vállaló nők is annak az évnek a végéig, amelyben betöltik 30. életévüket. A lehetőséggel 2023 októberében már 13 ezren éltek. A fiatal anyák szja-mentessége a gyermekgondozási díj (gyed) és a diplomás gyed összegére is vonatkozik, így ezeket az ellátásokat magasabb nettó összegben kaphatják kézhez az érintettek, hiszen az ellátások összegét kizárólag 10 százalék nyugdíjjárulék levonás terheli, a 15 százalékos személyijövedelemadó-előleget nem kell belőle levonni - írták.

A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy az adómentesség a csecsemőgondozási díj (csed) összegéből is érvényesíthető. Mivel 2021. július 1-jétől a csed mértéke a korábbi 70 százalékról 100 százalékra emelkedett, a 30 év alatti gyermeket vállaló nők esetében a személyi jövedelemadó mentességnek köszönhetően az ellátás összege a korábbi bruttó fizetésükkel megegyező lehet.