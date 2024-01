Juhász Péter minden jel szerint 2024-ben újra visszakúszik a politikába. Gyanús amerikai kampánypénzekhez köthető adománygyűjtő oldalakon gyűjti ő is a magyarok adatait, illetve feltételezhető, hogy hamarosan majd a pénzüket is. Juhász a külföldi kampányfinanszírozási gyanúval terhelt 2022-es választási kampányban is kulcsszerepet játszott weboldalon aktív - írta meg a Tűzfalcsoport.