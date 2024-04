Amikor Németh Krisztián (balra) vb-bronzéremhez segítette a magyar U20-as válogatottat, éppen az AEK-nál futballozott a Liverpooltól kölcsönben

Fotó: KHALED DESUKI / AFP

A jelenleg a magyar élvonalbeli MTK-ban futballozó, korábbi 37-szeres magyar válogatott támadó volt is pályán mindkét csapatban egy-egy Olimpiakosz-AEK Athén rangadó során: a fővárosiak színeiben három meccset is játszott a pireusziak ellen, és egy 2009 szeptemberi bajnokin gólt is lőtt, majd miután a Liverpool eladta az Olimpiakosznak, ott is szerepelt egy rájátszásmeccsen az AEK ellen. Németh Krisztián tehát azon 12 légiós egyike, aki mindkét klubban megfordult, így ha hazánkban valaki, ő jól tudja, milyen is a hangulat a görög derbiken.

„Görögországban több nagy rangadó van, talán az Olimpiakosz-Panathinaikosz áll az élen, de az Olimpiakosz és az AEK Athén meccse is a legnagyobbak közé tartozik. Több átjárás volt a történelemben a két klub között,

nem én vagyok az egyetlen, aki mindkét csapatban játszott, úgyhogy szerencsére ebből nekem nem volt különösebb problémám.

Ehhez az is hozzájárult, hogy az AEK akkoriban nem állt túl jól anyagilag, így a legtöbb játékosát nem is tudta megtartani, néhány évre rá a harmadosztályban [a 2013-14-es idényt] és a másodosztályban is eltöltöttek egy [a 2014-15-ös] szezont. Azóta viszont újra a topon vannak, szerintem most ők is alkotják a legjobb csapatot, egy gyönyörű, új stadionnal" – mondta Németh Krisztián az Origo Sportnak.

„Szerettem mindkét csapatnál lenni, nyilván az AEK közelebb állt hozzám, hiszen ott többet játszhattam – folytatta a kérdésünkre a 35 éves támadó. – A görögországi derbik hangulata olyan, hogy azt nem lehet elmondani, azt át kell élni.

A Fradi-Újpest rangadókon sem kell szégyenkezniük a szurkolóknak az általuk keltett atmoszféra miatt, de azért ott a PAOK Szaloniki, az Olimpiakosz vagy az AEK Athén stadionjában, pláne a mostani újban mindig libabőrös a hangulat,

fantasztikus volt ilyen körülmények között pályára lépni. Ott emiatt nyilván több emelkedett hangulatú derbi van, de ezek tényleg Európa-szinten is kiemelkedőek."

Ezt a hangulatot a mostani szezonban még egyszer átélhetik a drukkerek, május 15-én ugyanis még sor kerül egy Olimpiakosz-AEK mérkőzésre. Ezen a meccsen jó esélye van annak, hogy az athéniak bebiztosítják történetük 14. bajnoki címét, ekkor tehát az AEK Athén játékosai és szurkolói ünnepelhetnek az Olimpiakosz stadionjában. A sors furcsa fintora lenne, ha ez megtörténne, majd éppen két héttel később az Olimpiakosz az AEK arénájába utazna, hogy története első nemzetközi kupadöntőjét vívja meg. Ehhez azonban addig még az Aston Villának is lesz egy-két szava.

Kapcsolódó cikkek