A Soros György által is finanszírozott Direkt36 egy 2023. június 27-i cikkben jelentette ki, hogy a birtokába került egy Magyarországon létesítendő kínai vegyianyag-elosztó központ terve: „Kína vasúton Magyarországra szállítaná Európába szánt vegyianyag-termelésének jelentős részét, hogy itt létrehozott elosztóközpontokból lássák el a kontinens akkumulátorgyárait és más ipari üzemeit – derül ki a Direkt36 által megismert belső kormányzati anyagokból, amelyek szerint a magyar kormány támogatja az egyelőre nem nyilvános, de előrehaladott állapotban lévő terveket.

Az iratok szerint idén márciusban dőlt el, hogy Magyarországra fog települni a kínai vegyianyag-elosztó központ, az erről szóló hivatalos megállapodást pedig 2023 szeptemberében tervezik megkötni Kínában. Az üggyel a Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda foglalkozik a kormányon belül, miközben a Direkt36 kutatásai szerint egy, az ő környezetéhez kötődő cég üzletileg is érdekelt a projektben. [...] A Direkt36 bejárta a tervezett budapesti vegyianyag-elosztó helyszínét, amelynek vasúti vágányai néhol mindössze pár tíz méterre futnak Soroksár kertvárosának lakóépületeitől. Az iratokban szereplő hivatkozás szerint Kína a vegyianyag-termeléséből akár évi kétmillió úgynevezett egységkonténernyi szállítmányt tudna 24 ezer vasúti szerelvénnyel Európába küldeni – ez sokszorosa lenne a BILK jelenlegi kapacitásának és forgalmának." A hírt – ami a Direkt36 hivatalos partnerének számító Telexen, valamint többek között a 444-hu-n, a Hvg.hu-n, a 24.hu-n és a Magyar Hang honlapján is azonnal megjelent – a főpolgármester még aznap kommentálta a Facebookon: „Budapest nem lehet kínai méreglerakat. Minden rendelkezésre álló jogi és politikai eszközzel fellépünk a kormány titkos tervei ellen."

Karácsony Gergely azonban nem érte be ennyivel, és javaslatára a Fővárosi Közgyűlés kivette a fejlesztésre alkalmas területek közül azt a soroksári területet, ahová az állítólagos kínai vegyianyag-elosztót tervezte a kormány.

A Momentum és az LMP szintén azonnal ráugrott a témára: előbbi egy mai napig kitölthető petíciót indított, utóbbi részéről pedig Csárdi Antal sajtóközleményben szögezte le, hogy „nem lehetünk vegyianyag-elosztó gyarmat! [...] Az LMP – Magyarország Zöld Pártja kiemelt felelősségének érzi, hogy ez a kormányzati terv ne valósulhasson meg, hiszen ezzel a lépéssel az Orbán-kormány véglegesen Kína pöcegödrévé teszi a fővárost, ezzel együtt az egész országot." Természetesen a DK sem maradt ki a sorból, a Gyurcsány-párt képviseletében Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármester szintén kész tényként beszélt a kormányzat által meg nem erősített beruházásról, amit szörnyűnek és környezeti katasztrófának nevezett. Hozzátette: a DK minden szinten küzdeni fog a beruházás ellen. Hadházy Ákos szintén tényként hivatkozott a soroksári vegyianyag-elosztó központról szóló cikkre, és ugyanígy tett a Jobbik is – írta a Magyar Nemzet.

Kari Geri-kamu

A kormánypártok részéről Németh Szilárd már a cikk megjelenése utáni napon, június 28-án cáfolta a kínai vegyianyag-elosztó központ tervét, mondván „ez egy Kari Geri-kamu és Soros-média (Direkt36, Telex) fake news. [...] Ez nem más, mint a dollárbaloldal külföldről fizetett, előre eltervezett, újabb politikai akciója: hatalmas nagy hazugság, műbalhé, hisztériakeltés. Világos, hogy Kari Geri az eminens budapesti Gyurcsány-növendék." Németh Szilárd cáfolata süket fülekre talált, a korábban petíciót indító Momentum ugyanis Szabó Szabolcs parlamenti képviselő útján június 29-én bejelentette, hogy helyi népszavazást követel „a soroksári méreglerakat ellen".

Az állítólagos vegyianyag-elosztó központ terve elleni tiltakozásversenyben a Párbeszéd egyenesen a miniszterelnökhöz fordult. A dollárbaloldali mikropárt társelnöke és országgyűlési képviselője, Szabó Rebeka 2023. július 3-án azzal vádolta meg a kormányt az Országgyűlésben, hogy „titokban az európai akkumulátorgyártáshoz szükséges veszélyes vegyi anyagok vasúti átrakodótelepét Budapestre akarják telepíteni. Vagyis egy kínai méreglerakatot akarnak létesíteni Soroksáron, nem messze a kertes házas övezettől, a kínaiak érdekeinek megfelelve, évi 2 millió egységkonténernyi vegyszer mennyiségben." A kormányfő válaszában egyértelműen és világosan megcáfolta Szabó Rebeka bizonyítékokkal alá nem támasztott állításait, és kijelentette: „a felvetés komolytalan, ilyen vegyi elosztóüzem nem fog épülni, emiatt ön nyugodtan aludhat".

Orbán Viktor egyértelmű és határozott cáfolata a jelek szerint nem volt elég az MSZP-nek, a párt honlapja ugyanis másnap, azaz július 4-én tényként írt beruházásról: „Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke szerint erőszakkal akarja lenyomni az emberek torkán a kormány a Soroksárra tervezett kínai vegyianyag-elosztó központot, ahogy a sorra bejelentett akkumulátorgyárakat is. [...] A párt határozati javaslatot nyújtott be az ilyen gyárak körül élők és a benne dolgozók védelmében" – olvasható a MSZP honlapján.

Kormányzati cáfolat

Július 7-én újabb kormányzati cáfolat érkezett, azon a napon ugyanis Bese Ferenc soroksári polgármester megosztotta a Rogán Antaltól kapott levelét, amelyben a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter világosan kijelentette: „A levelében hivatkozott ügyben a kormány nem tárgyal és miniszterelnök úr nevében is biztosíthatom, hogy sem Soroksár területén, sem máshol vegyianyag-elosztó létesítésére nem kerül sor!"

A Direkt36 a sorozatos kormányzati cáfolatok ellenére sem hagyta kihűlni az álhírnek tűnő témát, sőt új lendületet adott neki, amikor augusztus elején beperelte az ügyben a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodát.

Időközben elérkezett a szeptember, az a hónap, amikor a Direkt36-hoz került állítólagos kormányzati anyagok szerint hivatalos megállapodást kellett volna kötnie Kínának és Magyarországnak a vegyianyag-elosztó központról. A megállapodás nem született meg, ennek ellenére a baloldal újabb fejezettel egészítette ki a Direkt36 álhírét: Karácsony Gergely egy szeptember 15-i közleményében kijelentette, hogy „már megint át akarják verni a budapestieket. Hiába a hárító mondatok, a jelek arra utalnak, titokban továbbra is azon dolgozik a kormány, hogy kínai méreglerakatot telepítsen Budapestre, Soroksárra. Úgy van, ahogy a miniszterelnök mondta egyszer: ne azt figyeljék, amit mondanak, hanem azt, amit tesznek. [...] A tegnapi közlönyben jelent meg a nemzetgazdaságilag kiemelt projektek listáját tartalmazó rendelet módosítása, ami hatalmasra növelte a »logisztikai és általános gazdasági célú ingatlanfejlesztés Budapest XXIII. kerületében és Gyálon« elnevezésű projekt területét. Akkora területet hasítanak ki, mint az V. és a VI. kerület együttvéve! Brutális méretűre nő az a »nemzetgazdaságilag kiemelt« beruházási célterület, ahova a nyár eleji hírek szerint a kínai méreglerakatot szánják." Karácsony okfejtését párttársa, Szabó Rebeka az Országgyűlésbe is bevitte szeptember 25-én, és felidézte a miniszterelnökhöz intézett saját júliusi kérdését, amelyre akkor Orbán Viktor egyértelműen kijelentette, hogy a felvetés komolytalan, ilyen vegyi elosztóüzem nem fog épülni. A baloldali képviselő viszont itt már azzal próbált érvelni, hogy „tíz napja a közlönyben megjelent a nemzetgazdaságilag kiemelt projektek listáját tartalmazó rendelet módosítása, amely hatalmasra növelte a »Logisztikai és általános gazdasági célú ingatlanfejlesztés Budapest XXIII. kerületében és Gyálon« elnevezésű projekt területét, pont azt a területet, ahová a nyár eleji hírek szerint önök a kínai méreglerakatot szánják, és ahol egyébként számos természeti érték is található, és nem mellesleg igen közel vannak a lakóházak." Majd feltette a kérdést, hogy „még mindig cáfolják-e azt az értesülést, hogy kormányzati támogatással hatalmas mennyiségben veszélyes vegyi anyagokat tárolnának és rakodnának át Soroksáron?".

Újabb próbálkozás

A Párbeszéd társelnökével ezúttal a miniszterelnök politikai igazgatója próbálta megértetni, hogy a kormány nem tervez vegyianyag-elosztó üzemet Soroksárra: „egy kacsa, egy hírlapi kacsa, fake newsnak mondjuk mostanában, erről a miniszterelnök úr is itt, az ország háza előtt tájékoztatta az országgyűlési képviselőket és az érdeklődő állampolgárokat, azóta semmilyen változásról nem tudok beszámolni. Egyébként abban, hogy az ország több területén különböző beruházások zajlanak, azt hiszem, egyik politikai erő sem ellenérdekelt" – jelentette ki Orbán Balázs. Pár héttel később, a Telex kérdésére válaszolva a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK), valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium is cáfolta Karácsony Gergely teóriáját. A portál szerint a KTK és az építési minisztérium válaszaiból annyi derült ki, hogy „valamilyen ingatlanfejlesztést terveznek, de vegyianyag-elosztó nem lesz".

A fentiek ellenére a szintén párbeszédes Jávor Benedek egy november 12-i Facebook-posztban bizonygatta, hogy valószínűleg vegyianyag-elosztó épül Soroksáron.

December 11-én pedig a változatosság kedvéért szintén egy Párbeszéd-politikus, a társelnök, Tordai Bence tette témává az Országgyűlésben a beruházási célterületté nyilvánított Soroksár környéki terület sorsát, mire válaszul Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára adott újabb egyértelmű cáfolatot: „az ügyben a miniszterelnök úr is több kijelentést tett. Példának okáért ez év július 3. napján itt, az Országgyűlés nyilvánossága előtt jelezte a riogatások kapcsán, hogy nem fog vegyianyag-elosztó üzem épülni Magyarországon. Az ön által hivatkozott témában pedig számomra is megadatott az a lehetőség, hogy reagáljak a hírekre. 2023. október 5-én és 2023. október 24-én is jeleztem Vadai Ágnes képviselőtársam kérdésére, hogy nem fog vegyianyag-elosztó üzem épülni a területen. Akkor ugyanis ez volt a riogatás tárgya." Végezetül, december 19-én a soroksári területet fejlesztő cég is tiszta vizet öntött a pohárba: „a Soroksár és Gyál területén tervezett óriásberuházás fejlesztője, a Földber Ingatlanfejlesztő Kft. a Telex kérdéseire válaszolt és deklarálta: »Az érintett területen nem lesz akkumulátorgyár, nem lesz hulladéklerakó, és nem lesz semmilyen veszélyes anyag, vegyi üzem vagy vegyianyag-elosztó sem. Ez fel sem merült bennünk.«"

Jogerősen hazugság

Az ügy végére a Direkt36 által még nyáron indított per jogerős döntése, azaz a bíróság tett pontot. A másodfokú ítélet alapján ugyanis egyértelművé vált, hogy a Direkt36 – mely 2016 és 2019 között összesen 193 753 dollárt kapott Soros György Open Society Foundations nevű alapítványától – hazudott és álhírt közölt, amikor egy Soroksárra építendő vegyianyag-elosztó központtal riogatott. Erről portálunk a következőképpen számolt be a Jogerős: hazudott Soros György propagandistája egy nem létező vegyi üzemről című január 9-i cikkünkben: „másodfokon sem tudta igazolni a bíróságon a Direkt 36 nevű, nagyrészt Soros György által támogatott dollármédium, hogy kínai vegyianyag-elosztót építenének Soroksáron. Ezt a parlamentben Orbán Viktor egyértelműen cáfolta, ennek ellenére nemcsak fenntartották az állításaikat, hanem még azzal is előálltak, hogy erről hatástanulmány és levelezés van. A bíróságon az elsőfokú eljárás során ezeknek az iratoknak a kiadását kérték, azonban semmivel nem tudták igazolni, hogy léteznének. A pert a Miniszterelnöki Kabinetiroda most másodszor is megnyerte."

Immár tehát a baloldalnak papírja is van arról, hogy közel féléves hazugságkampányt folytatott egy kitalált, nem létező üggyel.