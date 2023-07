1. Gyerek az autóban

Minden alkalommal alaposan tájékozódjunk, hogy az adott ország hogyan szabályozza a gyermekek utazását a járműben. A legtöbb országban csak 1,35 méternél magasabb gyermekek ülhetnek normál ülésen, ülésmagasító használata nélkül. Egyes esetekben azonban a gyerekeknek ennél is magasabbnak kell lenniük. Jellemzően szigorúbb előírások vonatkoznak arra az esetre, ha a gyermek az első ülésen utazik.

Ezzel szemben jellemzően nem szükséges gyerekülés, ha taxival közlekedünk. Ez azonban nem zárja ki, hogy a taxitársaság felé jelezzük, olyan járművet kérünk, ami biztonsági gyermeküléssel van felszerelve.

2. Traffipax

A sebességmérő kamerák Európa minden országában másképp néznek ki, így arra ne számítsunk, hogy ki tudjuk őket szúrni. Olaszországban a sebességmérő kamerák akár postaládával, vagy szemetessel is könnyen összetéveszthetőek. Kifejezetten gyakori a telepített sebességmérő Belgiumban és Máltán, de Olaszország is viszonylag nagy arányszámmal büszkélkedhet. A bírságok Európán belül könnyedén végrehajthatóak a külföldiekkel szemben is, így a sebességhatárok mindenkori betartásával járunk a legjobban.

3. Pótszemüveg a járműben

Elsőre lehetséges, hogy elképzelésünk sem lesz arról, mit szeretne tőlünk a rendőr, ha szemüvegesek vagyunk és megállítanak bennünket Franciaországban, Spanyolországban vagy Svájcban. Ezekben az országokban azonban a szemüveget viselőknek vezetés közben mindig maguknál kell tartaniuk egy pótszemüveget. Amennyiben ezt nem tudja a járművezető bemutatni, bírságra számíthat.

4. Speciális felszerelések

Belgiumban, Svédországban, Dániában és Norvégiában kötelező, hogy legyen tűzoltó készülék az autóban. Észtországban olyan fa- vagy műanyagtömböket kell tudni bemutatni, amelyeket az autó kerekei alá lehet helyezni, hogy azok megakadályozzák az autó hátragurulását.

5. Ittas vezetés

Mivel Magyarországon zéró tolerancia uralkodik, a magyar járművezetők részére – legalábbis elvileg - nem nehéz betartani, hogy szinte minden országban eltérő, mi az a mennyiség, ami után még járműbe lehet ülni. Európában ezek a határértékek országonként nagyon eltérőek az egyes országokban. Vannak országok, ahol más határértékek vonatkoznak a gyakorlott, és más a kezdő (jellemzően 3 évnél fiatalabb jogosítvánnyal rendelkező), vagy akár a hivatásos járművezetőkre.

Annak ellenére, hogy minden megtett 100 kilométerből csak 1 km-t vezet ittas járművezető, a balesetek 25%-a ittas vezetésre vezethető vissza. Így a nyaralás alatt is célszerű tartózkodni attól, hogy alkohol fogyasztása után üljünk a volán mögé.

A fentiek kiragadott példák arra, hogy külföldön a megszokottól eltérő szabályok vonatkoznak ránk. Utazás előtt minden esetben célszerű tájékozódni, hogy sem nyaralás közben, sem utólag ne érjenek bennünket kellemetlen meglepetések.