A Spotifyról és a YouTube-ról letöltött, a 2019. február 7-i és 2023. március 2-i közötti heti top 100 dalt tartalmazó listákat elemezték a kutatók, hogy kiderítsék, kik a legnépszerűbb hazai, illetve nemzetközi előadók – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).

E szerint a Spotifyon 2022 második negyedévétől kezdve több magyar zenét streameltek a hallgatók, mint külföldit.

A YouTube-on az egész vizsgált időszakban a magyar lejátszási mennyiségekből volt több a hazai listákon – írták.

A vizsgált időszakban az összes lejátszási mennyiség alapján összeállított top 20 leghallgatottabb előadó listája a YouTube-on kizárólag magyar előadókból állt össze - írja a Világgazdaság.

A TikTok rendkívül nagy hatással van a két vezető zenei platformon való hallgatottságára: az úgynevezett TikTok-trendekre azért érdemes figyelni, mert egyre több esetben éppen az áll egy dal, esetleg előadó felívelése mögött, hogy a tiktokos közönség felkapja a dal egy részletét, majd ezt követően az egész dalt meghallgatni kívánók a Spotifyra vagy a YouTube-ra mennek tovább.

A legnépszerűbb előadó Magyarországon a 21 éves, Azahriah néven zenélő énekes-dalszerző, Baukó Attila.

Az itthon legtöbbet streamelt magyar előadó nem azonos az összességében (azaz hazánkon kívül is) legtöbbet streamelt magyar előadóval.

Ez az előadó Nateki, akinek a valódi személyazonossága nem ismert, de legnépszerűbb száma, a Playamanéval közös Midnight a Spotifyon eddig (2023 júniusáig) több mint 170 millió streamet halmozott fel, valamint a YouTube-on 43 millió megtekintést. Nateki havi hallgatóinak száma a Spotifyon meghaladja a 3,6 milliót.

A legtöbbet streamelt külföldi előadó a YouTube-on a Bagossy Brothers Company zenekar.

Ez a zenekar azzal lóg ki a top előadók sorából, hogy nem hiphopot, hanem pop-rockot játszik, továbbá azzal is, hogy nem anyaországi, hanem erdélyi származású. A banda főleg a YouTube-on vált nagyon népszerűvé a vizsgált időszakban.

