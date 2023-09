Magyarországon soha nem játszott Liszt- és Kurtág-opera, legendás együttesek, kortárs produkciók idézik meg Liszt szellemiségét az október 11. és 22. között zajló Liszt Ünnepen. Az egyik legjobban várt előadás Liszt Ferenc befejezetlen operájának hazai premierje. A Sardanapalo Liszt egyik legjelentősebb zenekari kompozíciójával, a Dante-szimfóniával párba állítva, a Staatskapelle Weimar előadásában egy nagyszabású koncerten hangzik majd fel először magyar koncertteremben. Kurtág György Samuel Beckett korszakos műve, A játszma vége (Fin de partie) alapján írt első operáját 2018-ban mutatták be a milánói Scalában. A járványhelyzet miatt többször is meghiúsult a hazai bemutató, de ősszel végre a Liszt Ünnep közönsége hallhatja először a művet a Danubia Zenekar közreműködésével. A fesztiválon fellép még többek között a Clayton–Hamilton Jazz Orchestra, a Kronos Quartet, Bogányi Gergely és az Angelica Leánykar, az Offenburger Trio, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. A Boban Marković Orkestar, a Parno Graszt, Lakatos Mónika és a Romafest Gypsy Dance Theatre közös produkciójában a magyar és a roma lakodalmak tradicionális pillanatait és hangulatát varázsolják a színpadra.

Két különleges opera, jazz, tánc és irodalom a Liszt Ünnepen

Rendhagyó módon, Liszt Ferenc korát megidézve ismertette a Müpa az október 11. és 22. között megrendezendő Liszt Ünnep programsorozatát. Egy belvárosi kávéházban, Liszt Ferenc egyik lakásától néhány száz méterre, egy különleges kulturális römi-kártyaparti keretében tudhatták meg a jelen lévő újságírók és vendégek, hogy milyen produkciókat láthatunk majd a Liszt Ünnepen.

Liszt Ferenc nemcsak a 19. század zenetörténetét formálta át, de hatása két évszázaddal később, napjainkban is tisztán érezhető, legyen szó komoly-, kortárs vagy éppenséggel könnyűzenéről, de a jazzre, sőt még az irodalomra és a táncra is befolyással bír.

„Ez a harmadik Liszt Ünnepünk, és a fellépők névsorára tekintve boldogság látni, hogy Liszt érvényessége mit sem veszített jelentőségéből a 19. század óta, művészete és életműve továbbra is erős hatással van napjaink előadóira" – mondta köszöntőjében Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál programfüzetében.

A fesztivál kétségkívül egyik legjobban várt előadása Liszt Ferenc befejezetlen operájának hazai premierje. A Byron tragédiája ihlette, töredékében fennmaradt Sardanapalo az angol zenetörténésznek, David Trippettnek és csapatának köszönhetően vált előadhatóvá, és Liszt egyik legjelentősebb zenekari kompozíciójával, a Dante-szimfóniával párba állítva, a Staatskapelle Weimar előadásában egy nagyszabású koncerten hangzik majd fel először magyar koncertteremben – a Müpában.

Ahogy Liszt a 19. századi romantikát, úgy formálta Ligeti György és Kurtág György a 20. századi kortárs zenét. A Liszt Ünnep 2023-ban több előadással is tiszteleg e két korszakos zseni munkássága előtt. Ligetit és Kurtágot egyébkén hat évtizeden át tartó barátság is összekötötte.

Kurtág György Samuel Beckett műve, A játszma vége (Fin de partie) alapján írt első operáját 2018-ban mutatták be a milánói Scalában, amelyet hatalmas ováció fogadott. A járványhelyzet miatt többször is meghiúsult a hazai bemutató, de ősszel végre a Liszt Ünnep közönsége hallhatja először a művet a Danubia Zenekar közreműködésével. „Mind a Sardanapalo, mind a Fin de partie magyarországi premierjét sokéves szervezőmunka előzte meg, ezért is nagy öröm számunkra, hogy idén a Liszt Ünnepen végre eljön ez a két kivételes zenetörténeti pillanat" – mondta Szomolányi Janina, a fesztivál operatív igazgatója.

Az idén 97 esztendős Kurtág György egyetlen operájának hazai bemutatója a milánói debütálással szinte megegyező szereposztással, koncertszerű előadásban érkezik Budapestre, a Ligeti-centenárium apropóján pedig a modern zene három értő hazai tolmácsa, Borbély László, Csalog Gábor és Palojtay János a Musica ricercata ciklusból és Ligeti etűdsorozataiból válogatott zongoradarabokkal tiszteleg a zeneszerző előtt.

Évtizedeken átívelő karriert tudhat magénak a jazzkörökben legendás Clayton–Hamilton Jazz Orchestra. A stílusteremtő big band két, saját műfajában szintén kiemelkedő tehetséget kért fel budapesti koncertje vendégének: a Hammond-orgona japán virtuóza, Curuga Akiko mellett a magyar souldíva, Radics Gigi is színpadra lép.

Fél évszázados zenei pályát készül összefoglalni a vonósnégyes fogalmát újraértelmező és műfaji konvenciókat felülíró Kronos Quartet, amelynek tagjai a díjnyertes iráni énekesnővel, Mahsa Vahdattal közösen érkeznek.

Bár Hania Rani mögött még nem áll ilyen léptékű karrier, a jazz és az elektronikus zene hangjait lágy esésű dalszövetté fonó lengyel zongorista-zeneszerzőt fiatal kora ellenére már most is a műfaj egyik legkeresettebb előadói közt tartják számon.

Budapesti koncertjét akkora érdeklődés övezi, hogy már hónapokkal előre elfogytak a jegyek.

Bogányi Gergely zongoraművész a Gráf Zsuzsanna vezette legendás Angelica Leánykarral közös koncertjének programján korántsem a populáris Liszt-darabok szerepelnek. A zeneszerző kevésbé ismert zongoraműveiből és hangszerkíséretes kóruskompozícióiból összeállított zárt ciklus mellett egy eredetileg zongorakíséretes duettként megírt darab is elhangzik majd.Ugyancsak a közönség által méltatlanul elfeledett kamarazenei kompozíciók bemutatására törekszik a német Offenburger Trio. A zenekar a 20. század első felében indult magyar zeneszerzők szerenádjaiból adnak válogatást.

Feledi Jánost egyedi gondolatiságú és hangulatú, sajátos látványvilágú előadásai mindig felkavarják a hazai táncvilágot. A Liszt Ünnepre ezúttal két kortárs zeneszerző, Szentpáli Roland és Orbán György kompozíciói által inspirált táncdarabokkal érkezik, amelyet ráadásul társulata most egyetlen alkalommal élő zenekari kísérettel mutat be.

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Eredics Benjamin tavasszal bemutatott, Végvárak, vitézek című zeneművére készített új előadásával készül a fesztiválra.

A roma zenei világ négy különböző oldala egyesül a Boban Marković Orkestar, a Parno Graszt, Lakatos Mónika és a Romafest Gypsy Dance Theatre közös produkciójában, a magyar és a roma lakodalmak tradicionális pillanatait és hangulatát varázsolva a színpadra.

A Liszt Ünnep keretében több minifesztiválra is várják a látogatókat.Az Akvárium Klubban megrendezett, a legkurrensebb progresszív könnyűzenei előadókat és formációkat felvonultató Isolation Budapest hiánypótló zenei vállalkozás a főváros őszi programkínálatában. A Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár író-olvasó találkozókon, szakmai és portrébeszélgetéseken keresztül hozza közelebb a legfrissebb kortárs irodalmi alkotókat, és itt lesz a Margó-díj tavalyi nyertese, Vonnák Diána is, aki a hagyományokhoz híven egy külön esten mutatkozik be a közönségnek. A régió legjelentősebb nemzetközi kortárs képzőművészeti vására, az Art Market Budapest idén a kortárs roma képzőművészetre fókuszál, a PONT Fesztivál pedig ezúttal is arra törekszik, hogy a kulturális értékeket élményszerűen közvetítve hozza el a világ csodáit Budapestre.

A Liszt Ünnep programjairól bővebb információ a fesztivál honlapján: www.lisztunnep.hu

Káel Csaba: Nemcsak Liszt művei, hanem személyisége is jelen van a Liszt Ünnepen

Mikor rendezték meg az első Liszt Ünnepet, és mi inspirálta a fesztivál létrejöttét?

Évekkel ezelőtt a Tavaszi Fesztivállal együttműködésben az őszi CAFe Budapestet szerveztük, amely egy kortárs összművészeti fesztivál volt. Miután lejárt a szerződésünk a fővárossal, úgy gondoltuk, hogy ha van Magyarországnak ilyen két csodálatos zenei nagysága, mint Liszt Ferenc és Bartók Béla, miért ne szervezhetnénk egy-egy fesztivált az ő nevükkel fémjelezve? Három évvel ezelőtt rendeztük meg az első Liszt Ünnepet. Az ötletem az volt, hogy a születésnapokhoz igazítsuk a fesztiválokat: így született meg a Bartók Tavasz, és ősszel a Liszt Ünnep. Azon is elgondolkodtunk, hogy a két fesztivál teljesen más karakterű legyen, mint az eddigiek. A két korszakos művész ugyanis két teljesen különböző személyiség volt – így elhatároztuk, hogy az ő képükre, az ő karakterükre formáljuk a rendezvényeket. Sem a Bartók Tavasz, sem a Liszt Ünnep nem hagyományos zenei fesztivál, ahol kizárólag a zeneszerzők műveiből adnak elő egy-egy darabot a fellépő magyar és külföldi művészek, hanem miközben hallhatók az ő műveik, kiállításokkal, tánc- és és irodalmi produkciókkal megidézzük korukat, személyiségüket. Keressük velük a kapcsolatot és megmutatjuk azt az inspirációt, amit ők adtak a mai művészeknek. Európában elvétve található ilyen fesztivál, ahol nemcsak a művek, hanem a személyiség, a művészeti inspiráció is jelen van. A Liszt Ünnep keretén belül egy összművészeti fesztivált hoztunk létre, ahol nemcsak az előadóművészet jelenik meg, hanem például az Art Market Budapest is, ami egy kortárs képzőművészeti kiállítás és vásár.

Mennyire népszerű külföldön a Liszt Ünnep?

Bár Liszt Ferenc nevét valóban az egész világon ismerik, a Liszt Ünnep brandjét fel kell építeni. Ehhez három év kevés. Ennek ellenére a Budapesten pihenő külföldi turisták szép számmal érkeznek, sőt, többen kifejezetten azért választják fővárosunkat, mert a Liszt Ünnepre érkeznek. Azt tudni kell, hogy az első két rendezvény a covid árnyékában zajlott, sőt, az egyik Bartók Tavasz online fesztivál volt – ez is megnehezítette a brandépítést. Amellett, hogy persze az online jelenlét új élményekkel gazdagította a közönségünket: betekinthettünk világhírű koncerttermekbe, ahonnan online közvetítették a koncertet. Most azonban örülünk, hogy újra szabadon rendezhetjük meg a fesztivált, a város tele van külföldi turistával, akik érdeklődnek a Liszt Ünnep iránt. Csodálatos programsorozat vár mindenkit.

Az idei Liszt Ünnepre mi alapján válogatták a programokat?

Általános vezérelv, hogy Liszt Ferenc örökségét hozzuk el a mai korba. De nemcsak az örökségét, hanem a személyiségét is. Kapcsoljuk össze az ő korát a miénkkel. Az idei program összeállításánál kiemelkedő jelentőségű volt egyebek mellett Ligeti György születésének századik évfordulója. De szenzációs az is, hogy végre be tudjuk mutatni Kurtág György A játszma vége című operáját. Adósok voltunk azzal is, hogy bemutassuk Liszt befejezetlen operáját. A Sardanapalo című mű világpremierje 2018 augusztusában volt Weimarban. A Liszt Ünnep keretében október 22-én a Müpában hallgathatjuk meg az opera magyarországi bemutatóját. Lényeges volt a program összeállításánál az is, hogy Liszt inspirációja más művészeti ágakban is megjelenjen – például a táncban vagy az irodalomban. Mindenkit invitálok a Liszt Ünnepre, erre a csodálatos utazásra, ami közelebb visz minket Liszt Ferenchez, a művein kívül megismerhetjük személyiségét, életszeretetét.