Ismert emberek, akik március 15-én születtek

Az 1894. március 15-én született Aba-Novák Vilmos nem csupán kiváló festőművész volt, aki például 1937-ben elnyerte a párizsi világkiállítás nagydíját, hanem nem akármilyen eredetiséggel – vagyis a szabadságvágy maximális kiélését biztosító adottsággal – is bírt. Ezt a tulajdonságát ismerte el a párizsi világkiállítást meglátogató Pablo Picasso azzal a szépen elhíresült kérdésével, amellyel azt firtatta Aba-Novák képeit látva, hogy ki is lehet ez a „barbár zseni”. A festőkre a könnyed szerelem is bőséggel rátalálhat, ha már egyszer abban a szerencsében van részük, hogy a modelleiket megfestve előttük pózoló csodálatos nők varázsának adhatják át magukat. Aba-Novákra is így talált rá a szerelem, de ő nem engedte, hogy könnyen jöjjön, s könnyen menjen: hanem híres modelljét, Katót (Vulkovits Katalint) annak rendje és módja szerint feleségül is vette.

Aranykapun át jutott Taorminába

A Balaton festőjeként ismert és elismert 1883. március 15-én Zalaújlakon született Egry József se ment a szomszédba egy kis önállóságért tüntető – vagyis magas szabadságfokkal rendelkező – életvezetésért. Az egyik róla szóló, a badacsonyi Egry József Emlékmúzeum festményeihez kedvet csináló cikkben például azt is megemlítik róla, hogy emberként és művészként is szigorúan a maga útját járta.

Egyetlen iskolában se tetszett nekem, az igaz, hogy én sem ő nekik!

– olvasható a cikk szerint Egry erről az időszakról szóló vallomása a Hét 1909. december 18-ai számában.