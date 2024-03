Most vagy soha! - ezek a srácok olyanok, mintha a barátaim lennének

Nem vagyok filmkritikus. Nem is akként írom ezt a cikket. Én csupán nézőként szeretném elmondani, milyennek láttam a Most vagy soha! című alkotást. A filmet, amely megmutatja, milyen is lehetett Petőfi, Jókai, Vasvári - és a többi, maroknyi fiatal, a huszonéves srácok, akikből huszonnégy óra alatt büszke forradalmár lett. A Most vagy soha! egy lenyűgöző, kalandos történet, amelyet mindenkinek, minden magyar embernek látania kell.

Pipafüstös, párás a levegő a Pilvaxban - nagy a hangzavar, a vendégek beszélgetnek, újságot olvasnak, vacsoráznak, a pincér serényen hordja az asztalokhoz az italokat, ételeket, érzem a sűrű, nehéz, gőzös illatokat. Betér néhány fiatal - Petőfi, Jókai, Vasvári, Bulyovszky és a többiek -, leülnek a sarki asztalhoz, bolondoznak, iszogatnak, lányokról beszélgetnek, kardoznak az esernyőkkel...Olyanok, mint minden huszonéves fiatal - amilyenek mi is voltunk. Aztán beront egy diák: Bécsben tegnap kitört a forradalom. Szabadságot követelnek.

A vendégek egy pillanatra felnéznek. Van, akinek a szemében riadalom tükröződik, van, akiében reménytelenség, még talán legyint is. Valaki úgy tesz, mintha semmi nem történt volna, szóbeszéd csupán - gondolhatja magában, a pincér inkább aggódik: csak itt ne legyen felfordulás, minden maradjon úgy, ahogy van. De nem úgy a fiatalok... "Ha ez igaz, akkor mi mire várunk?”

- szól Petőfi... "A katonák rájuk lőttek" - figyelmeztet a diák...

De Petőfi hajthatatlan: "Ki tart velem holnap?" - kérdezi. A fiatalok azonban bizonytalanok, mit is csinálhatnának… Mi lesz holnap? Senki sem tudja. Azt mindenki érzi: elég egy szikra, és minden lángra lobban.

Azt viszont még nem sejtik, hogy ez lesz az a nap... a szikra...az a március 15-e, ami mindent megváltoztat. Mert néhány huszonéves fiatal, bolondozó srác hőssé válik - huszonnégy óra alatt. Most vagy soha!

Fotó: Fórum Hungary Időutazás... Ülök a moziban, peregnek az események a mozivásznon. Soha nem láttam így a márciusi ifjakat. Láttam festményen, dagerrotípián, láttam szobrokat Petőfiről, Jókairól, és persze minden március 15-én kitűzöm én is büszkén a kokárdát, és a márciusi ifjakra gondolok, micsoda nagyszerű, bátor emberek voltak, a gondolataimban megjelennek az arcok - ahogyan a képeken láttam. Mozdulatlanul, komoly tekintettel. De most ez valahogy más... itt vannak, velem vannak, hallom a hangjukat, nevetnek, ugratják egymást, és én is ott vagyok, igenis ott vagyok velük, ezek a srácok a barátaim, legalábbis, nagyon szeretném, ha a barátaim lennének. Bolondos ifjak, akik jobbá akarják tenni a világot, és ami a legfontosabb: független Magyarországot szeretnének. A Most vagy soha! című film története 1848. március 14-én kezdődik és március 15-én este ér véget. Mire elég 24 óra? Mit tehet néhány fiatal egy nap alatt? Kiforgathatja-e e világot a négy sarkából ez a maroknyi huszonéves srác néhány óra alatt? Követik-e őket ötvenen, ötszázan vagy talán még ezren is?

A film hűen követi a március 15-i helyszíneket és eseményeket: Pilvax kávéház, jogi egyetem, Landerer nyomda, Nemzeti Múzeum... Ismerem jól a történetet, gyerekkoron óta tudom, mi történt azon a napon. Ismerem a történelemkönyvekből a száraz tényeket. De soha nem éreztem az izgalmát, a felemelő pillanatokat, az illatát, és nem láttam a színeit sem. Most azonban megelevenedik: látom, ahogy Petőfi felugrik a Pilvax asztalára sáros csizmával – amiért meg is szólja néhány vendég - és elszavalja a Nemzeti dalt, amit előző éjjel írt, le sem feküdt aludni, hajnalban az asztalra borulva ébredt... Igen, valahogy így írhatta Petőfi ezt a költeményt... "Talpra, magyar!", mondja, először kissé visszafogottan, aztán egyre tüzesebben, látom a Pilvax közönségének arcát: néhányan lelkesednek, többen a fejüket csóválják: ne álmodjanak ezek a fiatalok, nem lesz itt semmi változás.. ne akarjanak forradalmat játszani. Az utcán nyomasztó sötétség, bokáig érő sár, fáklyák fénye világítja meg a házfalakat... Érzem a fáklyák kesernyés füstjét, a nehéz sarat a cipőmön, pereg rám az eső. 1848-ban nem voltak lekövezve az utcák. A sáros Pest-Buda akár az osztrák elnyomás szimbóluma is lehet. A filmben az épületek, az utcák, a sikátorok tökéletesen úgy néznek ki, mint amilyenek 1848-ban voltak. A díszletvárost helytörténeti kutatások alapján építették fel Fóton. Jártam ott az egyik forgatási napon. Egészen lenyűgöző volt sétálni az 1848-as Pest-Buda utcáin. De elképzelni sem tudtam, hogyan jelenik meg majd a filmvásznon a Pilvax utcája, a Landerer, amelynek erkélyéről szórják a 12 pontot a fiatalok, hullanak a nyomtatott papírlapok a zuhogó esőben, az emberek kaparják fel a földről az ázott oldalakat. A múzeum melletti vásártér hatalmas és nyüzsgő, a sikátorok sötétek... A filmvásznon döbbenetesen valósághű minden utcarészlet és tér - valóban így nézhetett ki Pest-Buda, és lélegzetelállító, hogy most, 2024-ben láthatjuk ezt. A film tehát pontosan követi a március 15-i eseményeket, van azonban az alkotásban egy fiktív szál. Megjelenik Farkasch, a mélyről jövő, a hatalom iránt lojális magyar ember, aki árulóvá válik. Megbízást kap Ignaz von Lederertől, hogy akadályozza meg a fiatalok lázadását. Segítői is akadnak, a város lecsúszott figurái, akik pénzért bármire képesek. Farkasch elszánt, Petőfiék minden lépésénél jelen van - erről azonban a fiatalok mit sem tudnak. Pedig bármikor bármelyikük meghalhatna - Farkasch kegyetlen, gyilkolni akar, hogy teljesítse a megbízást – akár az élete árán is. Petőfiéket a Pilvaxban ötvenen követik, aztán a jogi egyetemnél már százötvenen, a Landerer nyomdánál már több százan vannak, a Nemzeti Múzeumnál pedig sok ezren… és Farkasch mindenhol ott van. A Most vagy soha! romantikus kalandfilm, tele humorral, fordulatokkal, lélekemelő pillanatokkal. "Te dobtál lószart a szobámba?" - kérdezi Jókai Vasváritól, aki hetykén válaszol: "Hát úgy vagyok én öltözve?" Minden karakter más. Petőfi maga a szív, a szabadság, a szerelem - lobbanékony, érzelemdús fiatalember. Jókai józanabb, körültekintőbb, óvatosabb. "Ne lövessük le magunkat reggeli előtt." - mondja Petőfinek. "Tudod, hogy mit veszíthetünk." "Tudom, hogy mit nyerhetünk" - válaszolja Petőfi. "Hogy a kisfiam szabadon beszélhessen magyarul, az anyanyelvén." Vasvári Pál bohém, piperkőc, szereti az életet és a szép hölgyeket - forradalom ide vagy oda, március 15-én ebéd közben még randevúzik is. Értelmiségi fiatalok, akik nagyon sokat veszíthetnek. De elindulnak elszántan a hazájukért, mert igazi Magyarországot szeretnének. Egy független államot. Magyarul élni, szeretni, dolgozni. Látták, hogy ez az ország, ez a nemzet többet érdemel annál, mint hogy gyarmati sorban tartsák. A film szereplőinek alakítása egészen lenyűgöző. Berettyán Nándor - a Nemzeti Színház színművésze - döbbenetesen hasonlít a költőre, bár valójában nem tudjuk, pontosan hogyan nézett ki Petőfi. Egyetlen dagerrotípia maradt fent róla, de arról is azt mondta a költő, hogy egyáltalán nem hasonlít rá. Berettyán Nándor minden mozdulata, tekintete, hangsúlya elképesztően hiteles, úgy érzem, valóban Petőfit látom, a kissé izgága, lobbanékony, olykor elviselhetetlen természetű költőt, akiben ég a tűz, a szerelem, a szabadságvágy. Ahogy a Jókait alakító Koltai-Nagy Balázs is tökéletesen játszik - Jókai Mór az ész, aki szeretné, ha ez az egész megmozdulás józan keretek között maradna. Fotó: Rákay Philip/Facebook Szendrey Júlia - a szerető kedves - szerepében Mosolygó Sárát láthatjuk. Félti férjét, de érzi elszántságát. Már szíve alatt hordja fiukat, mégis mindent megtesz, hogy segítse Petőfit - a filmben fontos szerepe van abban is, hogy megmentse férje életét egy elképesztően kalandos, izgalmas, fordulatos jelenetben. Vasvári Pált Fehér Tibor alakítja - bolondozik, udvarol, közben pedig percről-percre elszántabb. Fehér Tibor csodálatosan játssza a szívtipró forradalmárt - tele humorral, vibrálással, minden kacsintását elhiszem, igen, ilyenek lehettek ezek a fiatalok. Ahogy ugyanígy képzelem Irinyit, Bulyovszkyt, Emich Gusztávot vagy Sükei Károlyt - a fiatal színészek: Ertl Zsombor, Bordás Roland, Nagy Sándor, Szabó Sebestyén László mind kiválóan alakítják az elején még tétova, majd egyre inkább eltökélt, harcos forradalmárt. Horváth Lajos Ottó Farkasch szerepében pedig egészen egyszerűen világszínvonalú. A Nemzeti Színházban többször láttam főszerepekben a zseniális színészt, mindig tudtam, hogy kivételes művész, de ebben a filmben lélegzetelállító alakítást láthatunk tőle. Ignaz von Lederert Lukács Sándor játssza - a kimért, a magyarokat kissé lenéző, kemény, idős Lederer figuráját tökéletesen alakítja, bármikor megjelenik a vásznon, a feszültség tapintható. Ő egyet akar: nyugodt márciust. Itt nem lesz Bécs. A kivételes művész, Lukács Sándor Kossuth-díjas színész alakítása döbbenetesen erős - az egyik kedvenc magyar színészem, öröm volt látni a filmvásznon. Kiemelném még Szerednyey Bélát, aki Landerer Lajost alakítja olyan átéléssel, hogy a néző szíve beleremeg, és a Pilvax pincérét, Varga Józsefet, aki próbál kimaradni ebből az egészből, de mégis fontos szerepe lesz a történetben. Ami rendkívül figyelemre méltó, hogy a kétórás film egyetlen pillanatában sem téblábol soha egy szereplő sem - a tömegjeleneteknél a statiszták is ugyanolyan csillogó szemmel hisznek a forradalomban, mint maga Petőfi – és például ott, a múzeum előtt én is ott vagyok a tömegben, hiszek a szabad Magyarországban, és amikor Petőfiék a múzeum lépcsőjének tetején a szívükre teszik a kezüket, én a moziban ugyanúgy szívemhez emelem a kezem. A film tele van katarzissal: amikor Petőfi a Pilvaxban először elszavalja a Nemzeti dalt, amikor Pest-Buda utcáin az árusok leverik a német feliratú cégtábláikat és kicserélik magyar feliratúra, döbbenetes a Nemzeti Múzeum előtti jelenet, aztán amikor a több ezres tömeg vonul a helytartótanácshoz, és az apróbb - szinte észrevehetetlen - mozzanatok: ahogy a szereplők egyre inkább elhiszik, hogy igenis lehet szabad Magyarország, az álmok valóra válhatnak, szóval, mind-mind felemelő pillanat, és igen, többször könnyeztem, mert megrendítő volt a felismerés: ezek nélkül a fiatalok nélkül nem tudom, hol lenne most Magyarország. A film zenéje lehengerlő - a 65 fős zenekar csodálatosan szólaltatja meg Gulya Róbert zeneszerző gyönyörű alkotását, amely a lélekhez szól és kommunikál a nézővel. A film egyetlen jelenetében sem harsány vagy túlzó, pontosan illeszkedik a jelenetekhez, és még inkább felemeli a néző szívét. Az operatőri munka egészen egyedülálló – a képek gyönyörűek, csodálatos a jelenetek világítása, még a mozgalmasabb részeknél sem rángatják a kamerát, hanem finom mozgásokkal, különleges beállításokkal elevenítik meg a vásznon a forradalom pillanatait. Nem vagyok filmkritikus. Nem tudom filmszakmai szemmel elemezni az alkotást - nem is ez volt a célom. Néző voltam, aki nagyon kíváncsi volt erre a filmre. Ezt az cikket is nézőként írtam. Sok jó magyar filmet láttam már. De a Most vagy soha! című alkotás talán mind közül kiemelkedik. Sírtam, nevettem, zokogtam, megrendültem, büszke és elszánt voltam, együtt mentem a fiatalokkal, a tömeggel, hittem, bíztam, rettegtem, átéltem. Átéltem. Ott voltam, éreztem a bőrömön az esőcseppeket, megrettentem a Pilvaxban, remény töltötte el a szívemet a jogi egyetemnél, lelkesedtem a múzeumnál, a szent hazaszeretet és a büszkeség pedig megremegtette a szívemet. Ezek a fiatalok nem csak beszéltek a szabad Magyarországról. Beálltak a seregbe és elmentek harcolni. Megrendítő, hogy például Vasvári, ez a bohém fiú, aki a Pilvaxban még kissé szkeptikus és azt gondolhatta, hogy legfeljebb kisebb megmozdulás lesz március 15-én, egy év múlva meghal. 1949-ben Erdélyben valahol ott marad a csatamezőn... De ismerjük a többi ifjú sorsát is... Ezelőtt csak képeken, szobrokon láttam a márciusi ifjakat. Most végre megismertem őket. Ők a barátaim - vagyis, szeretném, ha a barátaim lennének.