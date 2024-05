Világhírű dívák ruháiból nyílt nemzetközi sikerű kiállítás a Magyar Zene Házában - videó

Rihanna csodás szettjei is feltűnnek a Dívák és Ikonok tárlaton - Fotó: Magyar Zene Háza

Magyar dívák és ikonok

A Dívák & Ikonok eredeti dramaturgiája kiemelkedő magyar művészek élettörténetével is kiegészült, így a hazai közönség izgalmas párhuzamokat és ellentéteket fedezhet fel a nemzetközi és hazai dívák történetében.

Marlene Dietrich és Karády Katalin meglepően hasonló helyzetből indultak, mégis más-más sors jutott nekik. Dietrich, aki demonstratív módon hagyta el a II. világháború alatt hazáját,

Németországot, hatalmas nemzetközi karriert futott be, míg Karády, akire itthon gyakran a háború hőseként is emlékszünk, kivándorlását követően részben a nyelvi nehézségek, részben Magyarország izoláltságának köszönhetően nem tudott a kor Amerikájában karriert csinálni.

Ikonok

Meghatározó női előadóművészek mellett néhány emblematikus, körülrajongott, sőt olykor istenített férfi sztár is megjelenik, akik amellett, hogy ikonná váltak, hatott rájuk a dívák világa. A kiállítás ezen szekciójában látható Freddie Mercury ruhája, amelyet a ’86-os, híres budapesti koncertjén viselt, de Elton John féldrágakövekkel kirakott jelmeze, Prince ikonikus cipője, illetve megjelenik Kóbor János és Demjén Ferenc is, akik extravagáns színpadi jelenlétükkel kapcsolódnak a dívasághoz.

A Dívák és ikonok kapcsolódó programjai

A szeptember közepéig látogatható Dívák és ikonok kiállítás meghatározza a Magyar Zene Háza 2024-es évét: már eddig is sok kapcsolódó program vezette fel a kiállítást, de ezután is számos izgalmas előadással, tárlatvezetéssel, egyéb programmal hangolódhatunk a dívákra.

A Kiállítás Exkluzív című sorozatunkban a tárlatban megjelenő magyar dívákkal beszélgetünk Medveczky Ilonától Senán és Péterfy Borin keresztül Zsédáig:

A kiállítás teljes négy hónapja alatt tematikus tárlatvezetéseink keretében mélyebb betekintést kaphatnak a látogatók az egyes témakörökbe egy-egy divattörténész, színháztörténész vagy éppen kulturális újságíró segítségével. Batta András Szubjektív! című sorozatában szentel teret a díváknak, de Hangadó Senior című népszerű sorozatunkból is készül egy háromrészes Dívák & Ikonok tematikájú különszéria. Ahogyan ingyenes szabadtéri filmvetítéseinken is indul dívás különkiadás, sőt a Hangdómban megtekinthető a nemzetközi hírű fotóművész, Bozi Tibor dómra szabott fotóválogatása is.