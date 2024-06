Szoboszlai Dominikot figyelmeztették Liverpoolból: ilyet többet nem tehet

A Svájc ellen 3-1-re elveszített Európa-bajnoki csoportmérkőzésen Szoboszlai Dominik egy látványos gólpasszt adott Varga Barnabásnak, a magyar válogatott középpályásának teljesítménye azonban vegyes értékelést kapott. A 23 évesen, 7 hónaposan és 21 naposan az Eb-k történetének legfiatalabb csapatkapitányává váló Liverpool-focista számára a saját klubjától pozitív hangvételű bejegyzések érkeztek a meccs után: "Szoboszlai Dominik Eb-történelmet írt és gólpasszt is jegyzett, de Magyarország szombat délután 3-1-re kikapott Svájctól" – ezzel a címmel számolt be az angol klub a magyar csapat szombati vereségéről.

Szoboszlai Dominik gólpasszt adott Svájc ellen, mégis kritikákat kapott Liverpoolból, köztük a Lutonban játszó Andros Townsendtől

Fotó: Mirkó István

Ilyet nem tehet - a korábban a liverpooli Evertonba játszó focista kritizálta Szoboszlai Dominikot

Ám akadtak negatív megnyilvánulások is. Szoboszlait a Liverpool Echo írása kemény kritikában részesítette, állítólag az angol bajnokságban legutóbb bronzérmes klub új menedzsere, Arne Slot is értetlenül nézhette a produkciót. A középpályásnak a Svájc elleni Eb-meccsen mutatott formája láttán az Echo arról ír, hogy az első félidőben ritkán ért labdához, de ez változott a második játékrészben, amikor sokkal nagyobb területet játszott be. Andros Townsend, a Luton Town támadója – aki korábbi Everton-játékos – viszont úgy nyilatkozott, finoman szólva sem nyűgözte le a magyar válogatott csapatkapitányának formája

Ha olyan játékosod van, mint Szoboszlai, ő a talizmánod, ő a kapitányod, ő a vezetőd, ő a legjobb játékosod, nem teheti, hogy felemelt karral körbejárja a pályát"

– idézte az ITV társkommentátoraként dolgozó Townsend szavait a Metropol.

A magyar válogatott legközelebb szerdán este 18 órakor, a házigazda német válogatott ellen lép pályára Stuttgartban, majd ugyancsak a stuttgarti arénában, vasárnap este 21 órától Skócia ellen zárja az Európa-bajnokság csoportkörét.