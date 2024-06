Az ukránok tartós, napi 8 órás áramszünetekkel kényszerülnek együtt élni, de a helyzet még tovább romolhat. Miután Oroszország március végén szisztematikusan lőni kezdte az ukrán energetikai létesítményeket, az ország villamosenergia-termelő kapacitásának fele részben vagy teljesen megsemmisült.

"Ha Oroszország tovább támadja az erőműveket, a legrosszabb forgatókönyv az, hogy télen az ukránok akár napi 20 órát is áram és fűtés nélkül tölthetnek" – állítja Ukrajna legnagyobb magánenergia-vállalata, a DTEK. A probléma része az is, hogy Ukrajna hő- és vízerőműveit nehéz és költséges megjavítani. Több évbe is telhet a javítás, némelyik erőmű pedig már egyáltalán nem javítható.