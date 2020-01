Jeffrey Epstein két magánszigetet használt a bűnös üzelmeihez

Igazi szörnyeteg képe rajzolódik ki a vádiratból, amelyet az amerikai hatóságok állítottak össze Jeffrey Epstein néhai multimilliomos ellen. A dokumentumból kiderül, hogy a férfi két magánszigetet használt a Virgin-szigeteken, ahol csaknem két évtizeden át csempészett és erőszakolt meg lányokat.

A szerdán benyújtott vádiratból például kiderül az is: előfordult, hogy Epstein kutatócsapatot állított össze egy 15 éves lány előkerítésére, aki úszva próbált elmenekülni az egyik szigetről, és akit úgy tartott fogva, hogy elvette az útlevelét. A dokumentumok egy olyan áldozatról is írnak, akit masszőrnek szerződtettek, majd megerőszakoltak a szigeten. Ő is menekülni próbált, de elkapták és megfenyegették, hogy bántalmazni fogják, ha nem engedelmeskedik.

A vádirat szerint a 12 és 17 év közötti lányok elleni bűncselekményeket 2001 és 2018 között követték el a Virgin-szigetekhez tartozó Kis Szent Jakab-szigeten, amely Epstein magánbirtoka volt. A dokumentum azt állítja, hogy Epstein a szomszédos Nagy Szent Jakab-szigetet azért vásárolta meg, hogy senki se láthasson be magánbirtokára, ahol a bűncselekményeket elkövették.

Modellkedés lehetőségével csábított

Az ügyészek a bíróságra beadott iratokban azt írják, hogy Epstein a legtöbb áldozatát modellkedés lehetőségével hálózta be és csábította el, és számítógépes nyilvántartást vezettek a Virgin-szigeteken és közelükben található kiskorú lányokról. Bár egy 2005-ös perben bűnösnek vallotta magát Floridában, amikor egy 14 éves lányt erőszakolt meg, s ezért bejegyzett szexuális bűnelkövetőként kellett magát regisztráltatnia, a Virgin-szigeteki hatóságokat soha nem engedte be magánszigetére, mert arra hivatkozott, hogy magánbirtoka a sziget kikötőjénél kezdődik, azon belülre házkutatási engedély nélkül nem léphetnek be. A hatóságokkal mindig a Saint Thomason lévő irodájában találkozott.

Bűntársai jelenleg is a nyomok eltüntetésén dolgoznak

"A vádirat magáért beszél, és leírja mindazt az embercsempészetet, szexuális visszaélést, kényszermunkát, amelyet fiatal nők és kislányok ellen követtek el, akik között 13 éves is akadt" - fogalmazott a vádirat benyújtásakor újságírók előtt Denise N. George ügyész, aki szerint Epstein bűntársai jelenleg is azon dolgoznak, hogy a bűncselekmények nyomait eltüntessék.

Az Epstein 577 millió dolláros hagyatékát kezelő alap a Virgin-szigeteken van bejegyezve. A vádhatóság több százmillió dollárt szeretne ebből lefoglalni, köztük az Epstein által megvásárolt szigeteket is.

Jeffrey Epstein 2019 augusztusában öngyilkos lett a börtönben, ahová újbóli letartóztatása után került őrizetbe.