Soros György fia az elmúlt egy évben többek között Olena Zelenszkával, az ukrán elnök feleségével, Denisz Smihal miniszterelnökkel, valamint Dmitro Kuleba külügyminiszterrel is találkozott, így várhatóan a Soros-hálózat fejeként is kiemelt figyelmet fordít majd az ukrán kérdésre – mondta Kosztur András az Origónak adott interjúban. A XXI. Század Intézet elemzője, vezető kutatója kifejtette mi várható az orosz-ukrán háborúban annak hatására, hogy Alex Soros lesz a Soros-birodalom feje, és arra is rávilágított, hogy mi ebben az amerikai Demokrata Párt szerepe.