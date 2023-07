Az orosz parlament alsóháza harmadik - végső - olvasatban is elfogadta a törvényjavaslatot, amelyet Andrej Kartapolov, a duma védelmi bizottságának vezetője tavaly márciusban terjesztett elő.

A jogszabály megállapítja, hogy az alsó korhatár továbbra is 18 év. 2024. január elsejétől a felső korhatárt azonban a 30. életévben határozzák meg.

A 18 és 30 év közötti férfiaknak egy év katonai szolgálatot kell teljesíteniük, vagy ennek megfelelő katonai kiképzést kapnak felsőoktatási tanulmányaik alatt.

A törvény megtiltja a férfiaknak, hogy a katonai behívóparancs kézbesítésétől elhagyhassák Oroszországot. Egy áprilisban elfogadott szabályozás értelmében a katonai behívót már elég online kézbesíteni.

Oroszország tavaly jelentette be azon tervét, hogy sorkatonai és hivatásos katonai állományát több mint 30 százalékkal, 1,5 millió főre kívánja emelni.

A sorkatonákat a hatályos törvényi szabályozás szerint nem vethetik be Oroszország területén kívül, és elviekben kimaradtak a tavaly őszi részleges mozgósításból is, amikor 300 ezer - korábbi katonai tapasztalattal bíró - férfit hívtak be, hogy Ukrajnában bevethessék őket.

A kedden elfogadott jogszabály rendelkezéseket tartalmaz arra is, hogy az orosz kormányzók regionális félkatonai egységeket alakíthatnak mozgósítás vagy hadiállapot idején.

Ezek az egységek főként drónok és ellenséges diverzánscsoportok elhárítására, valamint terrorellenes műveletekben lennének bevethetők, illetve rendfenntartás céljából.