Döbbenetes írás jelent meg a brit The Economis nevű vezető gazdasági-politikai újságban, amelyben arról írnak, hogy a nyugati titkosszolgálatok szándékosan adnak át olyan információkat a kijevi rezsim részére, amelyekkel az a kimondatlan elvárás, hogy orosz területen polgári célpontokat támadhassanak.

Ukrajna a nyugati hírszerzésre és műholdas megfigyelésre támaszkodik, hogy drónjait oroszországi célpontok felé irányítsa - írta meg vasárnap a The Economist. A riport a jelek szerint alátámaszthatja Moszkva állításait, miszerint

a Nyugat bűnrészes ezekben a polgári célpontok elleni "terrorista" csapásokban.

Oroszország kiterjedt légvédelmi és elektronikai hadviselési kapacitásai miatt az ukrán drónok operátorainak gkülső segítségre van szüksége ahhoz, hogy mélyen Oroszországon belüli célpontokat találjanak el - számolt be a The Economist az ukrán drónprogramokban részt vevő névtelen forrásokra hivatkozva. Ez a segítség magában foglalja

a radarokkal, az elektronikus hadviseléssel és a légvédelmi eszközökkel kapcsolatos (gyakran nyugati partnerektől származó) hírszerzési információkat

- állítják a cikkben.

A dróntámadás sikerességét a műholdas adatok alapján összegyűjtött visszajelzések alapján állapítják meg. A cikkben írják még,

Ukrajna csak egyetlen ilyen célra alkalmas megfigyelő műholddal rendelkezik, így a napi 15 pályára állítás között gyűjtött képeket a nyugati műholdak szolgáltathatják.

Bár az ukrán vezetés állítása szerint elsősorban katonai célpontokat támadnak Oroszországon belül, ennek ellenére rengeteg csapás éri a polgári infrastruktúrát és lakóövezeteket. A legutóbbi incidens során egy kisebb drón csapódott be Kurszk városában egy lakóházba, betörve az ablakokat, sebesültekről azonban nem érkeztek jelentések.

Ugyancsak egy hete érte Kurszk városát dróntámadás, akkor a vasútállomást találták el az ukránok és legalább öt sérültje is volt a támadásnak.

Az elmúlt hetekben számos alkalommal vették dróntámadás alá Oroszországot, csak a hétvégén egy 42 drónnal végrehajtott, összehangolt támadásról érkeztek hírek, valamint támadás érte Moszkvát is, aminek köszönhetően a reptereket is le kellett zárni. Ugyancsak támadást érte Urazovo városát is a Belgorod régióban, a jelentések szerint legalább hatan meghaltak a támadásban, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a következőket mondta a dróntámadásokkal kapcsolatban:

Nagyon jól tudjuk, hogy az ilyen akciókról, az ilyen terrortámadásokról nem Kijevben, hanem Washingtonban döntenek

- mondta.

Moszkva szerint ugyancsak Nagy-Britannia és az Egyesült Államok a felelős a kercsi hidat ért rakétatámadásokért is, mivel egyre elkeseredettebbek, hogy az ellentámadás nem hozza meg a kívánt eredményt, dacára a kiterjedt nyugati pénzügyi támogatásoknak és fegyverszállítmányoknak.