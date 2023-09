Varsó megkezdte a sorozás elől Lengyelországba menekült ukrán férfiak kiadatását a kijevi rezsim számára, írja a lengyel Rzeczpospolita. Ugyanebben a cikkben írnak még arról, hogy

Az Európai Unió tagállamait hamarosan "eláraszthatják" az Ukrajna részéről érkező, katonai szolgálatot teljesítő férfi állampolgárok kiadatására irányuló kérelmek, mivel azok állításuk szerint megvesztegetéssel jutottak ki az országból.

A vezető lengyel hírügynökség előrejelzése David Arakhamia ukrán törvényhozó múlt heti kijelentésein alapul, aki Volodimir Zelenszkij elnök kormánypártjának parlamenti frakcióját vezeti. A kijevi vezetés szerint

ukrán férfiak dollármilliókat költöttek arra, hogy hamis papírokat szerezzenek, amelyek mentességet biztosítanak számukra a sorozás alól.

Kijev ezért ki akarja kényszeríteni a kiadatásukat azért, ahogy fogalmaznak:

"megfelelően megbüntethessék őket"

A lengyel határőrség a Rzeczpospolita című lapnak elmondták, közel 80 ezer olyan 18-60 év közötti ukrán férfiról van nyilvántartásuk, akik jelenleg lengyel földön tartózkodnak. A 18-60 év közötti férfiak kategóriájának kiemelése azért is fontos, mivel a háború legelején az ukrán vezetés az ezekhez a korosztályokhoz tartozó férfiaknak tiltották meg, hogy elhagyják az országot. Lengyelország néhány esetben már beleegyezett abba, hogy átadja az ukránokat Kijev számára, ez eddig főleg illegális bevándorlókat szállító ukrán embercsempészekre korlátozódott. Az új ukrán politikai akarat szerint azonban

nemzetközi elfogatóparancsot lehetne kiadni bárki ellen, aki állítólag megvesztegetés árán juthatott ki az országból. Kérdéses ugyanakkor, hogy ez a politikai akarat végrehajtható-e, illetve az, hog Varsó milyen mértékben hajlandó ebben segítséget nyújtani Kijev számára.

A döntés hátterében vélhetően az előzetes várakozásokkal ellentétben végül katasztrofálisra sikeredett ukrán ellentámadás állhat,

Kijev ezért a végső elkeseredésében a menekültekkel kísérelheti feltölteni sorait, hogy rendes kiképzés nélkül küldhesse is őket a zaporizsjai húsdarálóba.

Ennek megfelelően változtak meg a toborzás szabályai is, ahogy az ukrán toborzótisztek elleni fellépések is ezért vettek új fordulatot. Az Origo-n már foglalkoztunk azzal, milyen módon is "toboroznak" katonákat Zelenszkij seregébe a toborzók.

Ráadásul az ukrán védelmi minisztérium megváltoztatta az újoncokkal szemben támasztott követelményeket is. Az új szabályozás szerint a HIV-pozitív vagy hepatitiszes emberek, valamint a mentális betegségek bizonyos fajtáiban szenvedők is mostantól alkalmasnak minősülnek a katonai szolgálatra.