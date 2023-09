A 16 éves Alexis Sludler tavaly augusztus 27-én halt meg rendőrségi őrizetben, kevesebb mint 24 órával az után, hogy átszállították az Elbert Shaw Fiatalkorúak Fogvatartási Központjába.

Az ügyről korábban az illetékesek csak annyit nyilatkoztak, hogy a lány még az intézménybe való érkezése előtt vett be valamilyen szert és amiatt halt meg. Mostanra az orvosszakértők megállapították, hogy a lány metamfetamin mérgezésbe halt bele.Most a fiatalkorúak börtönének három volt biztonsági őre, igazgatója és ápolónő ellen indult eljárás gyermekkínzás miatt, ugyanis a nyomozás adatai szerint miattuk nem jutott Alexis időben segítségben, ami akár az életét is megmenthette volna. Az őrök ellen pedig többrendbeli gyermekek elleni kegyetlenséggel is vádolják.

Alexis családja szeretné, ha felelősségre vonnák azokat, akiknek köze volt a lány halálához.