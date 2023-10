Óriási kudarc lett az ukrán ellentámadás. A sok erőfeszítés dacára még a háromrétegű orosz védelmi vonal első részét sem tudták áttörni. Ukrajna "lélegeztetőgépen van", a nyugati támogatás nélkül egy napig sem bírná. Minden jel arra utal, hogy közel a vég, mivel nem csak nem jutnak előre, de valójában az oroszok nyertek területet. A hatalmas veszteségek miatt Zelenszkij már válogatás nélkül mindenkit besoroz katonának .Legutóbb a nőket kezdték el nyilvántartásba venni. A becslések szerint több százezer ukrán katona halt meg, a nyugati felszerelések jelentős része is megsemmisült. Gyakorlatilag elmondható, hogy Ukrajna a háborús vereség küszöbén van.

Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy óriási kudarc az ukrán ellentámadás. A háború dinamikájára térve kijelentette, hogy minden olyan mérce, mely szerint a sikereket elfoglalt területeken mérik teljességgel félrevezető. Megjegyezte, hogy ez a háború nem a területekről szól - ennek ellenére az ukránok még ebben is borzalmasan rosszul állnak. Mindezt azért emelte ki a szakértő, mert mint megjegyezte, vannak elemzők akik szerint az ukrán ellentámadás sikeres, mert ha nem is jelentős mértékben, de némi területet visszafoglaltak.

Castel azonban egy döbbenetes számot is megosztott a kudarcot alátámasztó érvelésben. Oroszország nem hogy visszaszorult volna, hanem további 486 négyzetkilométerrel növelte az általa elfoglalt területet. Elmondta, hogy Ukrajnának sürgősen stratégiát kell váltania, mert teljesen kudarcot vallott az ellentámadás. Ez úgy is értelmezhető, hogy Ukrajna a vereség küszöbén áll.

Tavaly óta teljesen megszilárdult a front, az oroszok pedig kiépítettek egy háromrétegű masszív védelmi vonalat, amit minden erőlködés dacára nem tudtak áttörni az ukránok. Mindössze az első védelmi vonal előtti részt érték el.. Ahol pedig volt némi siker, azoknak nincs a háborúra kiterjedő hatása. Az orosz aknamezők, a masszív orosz erődítmények és lövészárkok szinte áttörhetetlen elegyet jelentenek, csak brutális veszteségek árán tudják támadni. Kiterjedt aknamezőkkel és több száz kilométernyi erődítéssel - árkokkal, páncéltörő árkokkal és betonakadályokkal - kell szembenéznie, amelyeket Oroszország tavaly télen épített, hogy lelassítsa az ukrán járműveket, és olyan pozíciókba kényszerítse őket, ahol könnyebben célba vehetik őket.

A frontvonal a hónapokig tartó kimerítő harcok és súlyos veszteségek után nagyrészt változatlan maradt. Az ukrán hadsereg a humánerőforrás mellett jelentős nyugati technikát is vesztett. A harc óriási veszteséget okozott Ukrajnának, egyes egységek 90 százalékos veszteséget szenvedtek, a Nyugaton kiképzett ukránok jelentős része meghalt. Az oroszok számos Leopard harckocsit is sikeresen megsemmisítettek.

Trent Maul, az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) elemzője is elismerte, hogy Washington alábecsülte az orosz erőket az ukrán ellentámadás előtt – jelentette az Economist. Maul elismeri, hogy amerikai és ukrán tisztviselők nem mérték fel Oroszország védelmi erőinek mélységét, és azt, hogy Ukrajna számára mennyire nehéz lenne páncélozott járművekkel »áthatolni«

Az ukrán hadsereg és gazdaság állapotát jól mutatja, hogy egy friss adat szerint Ukrajna költségvetése csak a hadikiadásokat tudja önerőből fedezni, minden egyebet a kijevi vezetés nemzetközi partnerei segítenek finanszírozni.

A KIJEVI VEZETÉS PARTNEREI AZ ÉV ELEJE ÓTA 23 MILLIÁRD DOLLÁRRAL JÁRULTAK HOZZÁ A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY CSÖKKENTÉSÉHEZ.

Az ukrán hadsereg kimerülő emberi erőforrását jól mutatja az is, hogy az orvosi végzettséggel rendelkező nőknek október 1-től jelentkezniük kell a területi toborzóközpontokban,

„Ukrajna ellentámadása: Kész vagyok meghalni... a srácok 90 százaléka meg is fog halni" címmel közölt cikket a The Times. A lap szerint az ukrán katonák elmondták, hogy egységük, amelyet azért vetettek be, hogy „megfordítsa a déli fronton a helyzetet", már állományának 75 százalékát elvesztette.

Az ukrán katonák azon tűnődnek, hogy mi az ára az ilyen hadműveleteknek.

Amikor azt hallom, hogy itthon vagy külföldön a kanapén ülők azt mondják: Ó, az ukrán hadseregnek már vannak Bradley-jei és Leopárdjai, most megmutatják az oroszoknak, hogy mi a helyzet... ilyenkor ökölbe szorul a kezem. Bárcsak idejöhetnének, és láthatnák a harcunk valóságát" – idézte a lap egy ukrán katona szavait, aki szerint ezek a harcjárművek mindaddig hasznosak, amíg aknára nem futnak. Ezek után megrekednek, és az orosz tüzérség teljesen megsemmisíti az ukrán csapatokat.

Az európai és az amerikai közvélemény-kutatások szerint a Kijevnek nyújtott katonai támogatás támogatottsága egyre csökken, és egy nemrégiben készült felmérés szerint az amerikaiak kevesebb mint 50 százaléka támogatja a további finanszírozást.

Az orosz hadsereg kidolgozott védekezése meglepetésként érte az ukrán fegyveres erőket

– mondta Patrick Bury NATO-biztonsági elemző az Express című brit lapnak.

Az ukrán ellentámadás kudarca tehát mára már szinte mindenkinek egyértelmű, az amerikai vezetés azonban láthatóan nem akarja azt elismerni.

Ha szükséges, az orosz csapatok könnyen elérik Kijevet és így véget vethetnek az ukrán konfliktusnak"

– ezt Douglas McGregor, a Pentagon vezetőjének volt tanácsadója jelentette ki a Judging Freedomnak adott interjújában. A volt tanácsadó szerint ugyanakkor az USA addig nem fog leállni, amíg tagadni tudja Moszkva győzelmét. Láthatóan az Egyesült Államok a háború folytatásában érdekelt, ha békét akarnának másnap béke lenne. Az Institute for the Study of War adatainak elemzése szerint augusztusban kevesebb terület cserélt gazdát, mint a háború bármely más hónapjában.

A frontvonalon minden egyes kilométernyi területért kemény küzdelem folyt, és nem ismétlődött meg az a gyors áttörés, amelyet Kijev tavaly szeptemberben ért el Harkovban, amikor az orosz védelem összeomlott egy meglepetésszerű ukrán ellentámadás után. Az oroszok hagyják, hogy az ukránok nekifussanak a védelemnek, így minél több embert meg tudnak ölni, és minél több nyugati felszerelést megsemmisítenek.

A szakértők becslései szerint eddig több százezer ukrán katona halt meg, az életben maradtak közül pedig rengetegen adják meg magukat az orosz csapatoknak, szörnyű állapotokról számolnak be. Már egész egyszerűen nincs katona, mindenkit besoroznak aki él és mozog. Az ukrán vezérkar jelentése szerint Oroszország újabb nagyszabású mozgósítási kampányt indít, amivel teljesen megtörheti a most már szinte teljesen szétesett ukrán hadsereget. A vezérkari jelentés 400–700 ezer fős mozgósításról szól, erre hivatkozva mozgósításba kezdtek, de már nincs ahonnan katonát szerezzenek.

Mint panaszolták, a kiképzésen mindössze öt nap alatt készítették fel őket a harcra, és utána azonnal bedobják őket a húsdarálóba. Sok esetben arra is panaszkodtak az ukránok, hogy hiányos felszerelést is kapnak. A frissen bevonult katonák azonban gyakran semmilyen katonai kiképzést nem kaptak.

EGY IDŐ UTÁN A HATALMAS VESZTESÉGEK MIATT PEDIG KIJEV KÉNYTELEN OLYANOKAT IS BESOROZNI, AKIKET KORÁBBAN AZ ORVOSI VIZSGÁLAT ALAPJÁN ALKALMATLANNAK ÍTÉLTEK.

A HÁBORÚ EDDIGI STATISZTIKÁI ALAPJÁN FÉNY DERÜLT ARRA A MEGHÖKKENTŐ ADATRA IS, MELY SZERINT NÉGY ÓRA EGY UKRÁN KATONÁNAK AZ ÉLETTARTAMA A KELETI FRONTON.A bahmuti ostrom során több tízezer orosz és ukrán katona vesztette az életét. Az ukránok mindvégig elhallgatták a veszteségeiket, azonban a nyílt forrású információ- és hírszerzési kutatásból kiderül, hogy több százezer ukrán katona halhatott meg. Több olyan vélemény is volt, amely hangsúlyozta azt, hogy az ukrán fegyveres erőknél a nyugati felszerelésekkel is meglepően alacsony a szakértelem, továbbá kiemelték, hogy a vezetésben gondok vannak és elavult, gyenge harci taktikával és technikával rendelkezik.

AZ UKRÁN KATONÁK ELMONDTÁK, HOGY EGYSÉGÜK, AMELYET AZÉRT VETETTEK BE, HOGY „MEGFORDÍTSA A DÉLI FRONTON A HELYZETET", MÁR ÁLLOMÁNYÁNAK 75 SZÁZALÉKÁT ELVESZTETTE Amikor azt hallom, hogy itthon vagy külföldön a kanapén ülők azt mondják: Ó, az ukrán hadseregnek már vannak Bradley-jei és Leopárdjai, most megmutatják az oroszoknak, hogy mi a helyzet... ilyenkor ökölbe szorul a kezem. Bárcsak idejöhetnének, és láthatnák a harcunk valóságát

– mondta egy ukrán katona, aki szerint ezek a harcjárművek mindaddig hasznosak, amíg aknára nem futnak. Ezek után megrekednek, és az orosz tüzérség teljesen megsemmisíti az ukrán csapatokat.

Az orosz erők - saját közleményük szerint - az ukrán ellentámadás kezdete óta legkevesebb 4900 haditechnikai eszközt semmisítettek meg, köztük 26 repülőgépet, 9 helikoptert, 1831 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 747 tüzérségi löveget és aknavetőt.