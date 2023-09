Amerika azt hitte, hogy szankciós politikával térdre kényszeríthető Oroszország, de manapság már világosan látszik, hogy ez egy hibás elgondolás volt, többek között erről is beszélt John J. Mearsheimer amerikai nemzetközi kapcsolatok-szakértő, aki tavaly novemberben Magyarországra is ellátogatott és Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott.

Komoly hibának nevezte John J. Mearsheimer amerikai geopolitikai szakértő, hogy az Egyesült Államok szankciókat vezet be Oroszországgal szemben, írta meg az Izvesztyija. Szerinte

ez az elhibázott szankciós politika csak oda vezetett, hogy az egész világot elidegenedett Amerikától.

Erről egy szeptember 27-én streamelt interjúban beszélt a Judging Freedom YouTube-csatornának.

Mearsheimer olyan nagyszabású geopolitikai tanulmányok szerzője, mint amilyen a "The Tragedy of Great Power Politics" (magyarul Mearsheimer és a hatalompolitika címen elérhető), illetve a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány gondozásában megjelent "A nagy téveszme: Liberális álmok és nemzetközirealitások" című, kifejezetten az orosz-ukrán háborúval a nemzetközi kapcsolatok elméletei vonatkozásában foglakozó tanulmánya, amelynek 2022. novemberi bemutatójáról az Origo is beszámolt és aminek kapcsán interjút is adott az amerikai geopolitikai szakártő, ezt itt olvashatja.

Azt hittük, hogy legyőzhetjük Oroszországot. Azt hittük, hogy a szankciókkal majd térdre kényszerítjük Oroszországot, de be kell látnunk, hogy ez egy téves feltételezés volt (...) Ha alaposan tanulmányozzuk a szankciók történetét, akkor általában elmondható, hogy nem működnek és az olyan országokkal szemben, mint Oroszország, ezek a korlátozások aligha tekinthetők hatékonynak. (...) Az Egyesült Államok olyan ügyetlenül viselkedik, hogy elidegeníti a világ országait magától

- mondta Mearsheimer az interjúban.

Korábban, szeptember 28-án Anatolij Antonov, Oroszország amerikai nagykövete azt mondta, hogy Washington listát állít össze azon cégekről , amelyek továbbra is jelen vannak az orosz gazdaságban. Ennek ellenére véleménye szerint

számos amerikai vállalat továbbra is érdeklődik az Oroszországgal való üzleti együttműködés iránt.

Korábban, szeptember 27-én vált ismertté, hogy a nemrégiben egyesülést lezáró svájci Credit Suisse és UBS bankok orosz vállalkozókkal állhatnak kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban az amerikai hatóságok csalódottságukat fejezték ki Svájc azon törekvése miatt, hogy megfeleljen az oroszellenes szankcióknak. A Bloomberg szerint az amerikai igazságügyi minisztérium tájékoztatást kért a UBS-től a bankok azon ügyfeleik számláival végzett munkájáról, amelyekre korábban korlátozások vonatkoztak.