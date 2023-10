A Pentagon vezetőjének vasárnapi közleménye szerint a lépés célja – a Joe Biden elnökkel való egyeztetést követően - a védelmi minisztérium jelenlétének megerősítése, valamint a regionális elrettentő erő fokozása. Az Egyesült Államok hadseregének másutt állomásozó egységei is készen állnak, amennyiben az elrettentés céljából további erősítésre lenne szükség - derül ki a tájékoztatásból.

A döntés értelmében úton van a Földközi-tenger Izraelhez közeli régiójába az USS Gerald R. Ford nevű repülőgép-szállító anyahajó. A haditengerészeti kötelékhez tartozik az USS Normandy rakétacirkáló és több rakétaromboló. Emellett az Egyesült Államok dolgozik azon, hogy vadászrepülőgépeket is küldjön a térségbe, köztük a légierőhöz (US Air Force) tartozó F-35-ös, F-16-os, F-15 gépeket.

Lloyd Austin miniszter azt is közölte, hogy az Egyesült Államok azonnali hatállyal katonai eszközöket küld Izrael számára; az első szállítmány már vasárnap útnak indult és néhány napon belül megérkezik a Közel-Keletre. A miniszter hozzátette, hogy a Pentagon vezetése a következő napokban is szoros egyeztetésben marad az izraeli védelmi erőkkel.