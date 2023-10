A tisztviselő, akit az AP idézett, elmondta: Izrael beleegyezett abba, hogy nem támadja azokat a területeket, amelyeken a külföldiek áthaladnak, hogy kijussanak az ostromlott palesztin területről. Azt is hozzátette, hogy Katart is bevonták a tárgyalásokban és a felek beleegyezést kaptak a palesztin fegyveres csoportoktól, a Hamásztól és az Iszlám Dzsihádtól is.

Egy másik tisztségviselő a rafahi átkelőhely egyiptomi oldalán elmondta:

"utasítást" kaptak arra, hogy szombat délután nyissák meg a rafahi átkelőhelyet a Gázából érkező külföldiek előtt.

Mindkét tisztségviselő név nélkül nyilatkozott, mert nem voltak felhatalmazva a sajtó tájékoztatására.