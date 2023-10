Tovább gerjednek az indulatok Karim Benzema körül. Különösen a sportéletben többen kifogásolták, hogy nyilvánosságra hozta véleményét az Izrael és a Hamász közötti háborúról, most pedig azzal gyanúsítják, hogy iszlamista szervezettel áll kapcsolatban. Benzema maga már Franciaországban, Lyonban született, algériai felmenői vannak, többször hangoztatta, hogy hithű muszlim.

Gérald Darmanin francia belügyminiszter azzal vádolta Karim Benzema francia aranylabdás labdarúgót, hogy kapcsolatban áll a Muszlim Testvériséggel – szúrta ki a Mandiner. Az iszlamista szervezetet Egyiptomban és néhány környező országban terroristaszervezetként tartják számon, azonban Franciaországban nem.

Darmanin hozzátette, Benzema emiatt megfigyelés alatt áll.

Benzema a napokban amiatt került a címlapokra, hogy Palesztina mellett kiálló üzenetet osztott meg.

Minden imánk a gázai lakosokért, akik ismét áldozatai ezeknek az igazságtalan bombázásoknak, amelyek nem kímélik a nőket és a gyerekeket sem

– írta X-bejegyzésében a világsztár.

Benzema egyébként hithű muszlim, ezt többször is hangoztatta. A Real Madrid egykori futballistája többek közt ezért is igazolt Szaúd-Arábiába, mondván, a közel-keleti monarchia az iszlám közepe. A franciát a palesztinok mellett kiálló bejegyzéséért többen bírálták, Dudu Aouate egykori labdarúgó, egyszeres izraeli válogatott tömören úgy reagált: „Nagy barom vagy!”. Ezt öt nyelven, arabul, franciául, angolul, héberül és spanyolul is megírta.