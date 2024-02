Itt a kegyetlen igazság az ukrán katonákról

- hangsúlyozta. "Nem érdekel, hány évig harcolnak, vagy hány millió tüzérségi lövedéket biztosít számukra a Nyugat - ez soha nem fog változtatni a helyzeten" - tette hozzá.

Ukrán katonák egy 155 mm-es Caesar 8x8-as kerekes önjáró tarackból készülnek kilőni

Fotó: AFP/Genya Savilov

Davis szerint Zelenszkij nem hajlandó semmiféle tárgyalásos megegyezésre, inkább mindent vissza akar szerezni, "még ha ez évekbe is telik". Úgy látja, az országnak nincsenek meg ehhez a kapacitásai és csapatai, hiszen már most is "a hordó alját kapargatják".