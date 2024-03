Egy férfi megkéselte a volt feleségét a Fertő-tónál

az asszony már élet és halál között volt, így a házhoz mentőhelikopter érkezett, ami azonnal kórházba szállította a nőt, akin végül életmentő műtétet kellett végrehajtani.

Közben az osztrák zsaruk nyomozni kezdtek az ügyben, és hamarosan hajtóvadászatot indítottak az ámokfutó magyar exférj után is, akiről kiderült: tettét vélhetően előre eltervezte, ugyanis a késelés előtt búcsúlevelet is hagyott. A rendőrök ezért arra gyanakodtak, hogy a férfi először volt feleségével, majd – tervei szerint – magával is végezni akart.