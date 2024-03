Macron nem nyugszik: már a németeket is rávette a háború őrült fokozására

Arra a felvetésre, hogy jelenleg nincs újonnan elfogadott amerikai költségvetési forrás az ukrán segítségnyújtás folyamatos biztosítására, Nógrádi György elmondta, hogy

Macron francia elnök azért is veszélyes, mert második elnöki ciklusát tölti, nem lehet újraválasztani, és azt akarja, hogy a neve fennmaradjon a történelemben, mint egy nagy francia elnöké.

Macron szeretné átvenni Európa vezetését a rendkívül meggyengült Németországtól, de nem tudja, mert Franciaországnak ehhez a gazdasági, pénzügyi lehetőségei nincsenek meg. A francia elnök tehát ezért erőlteti őrült tervét, amelynek lényege, hogy küldjenek NATO-csapatokat Ukrajnába, de nem mondja ki, hogy milyen célból, és milyen csapatokat.

Nógrádi György feltette a kérdést: kik támogatták azonnal a francia tervet? A balti államok és a lengyelek, akik már közölték, hogy ha kell, küldenek csapatokat Ukrajnába. Radoslav Sikorski lengyel külügyminiszter kijelentéseit a szakértő nem igazán „érti”, mert az Északi Áramlat felrobbantásakor megköszönte azt az amerikaiaknak, most pedig közölte, hogy a NATO-csapatok már Ukrajnában vannak. Ez a harmadik világháború előszelét jelenti – szögezte le Nógrádi. A szakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy 1962-ben Herman Kahn, egy amerikai professzor írta le az Eszkaláció című könyvében, hogy a jószomszédi kapcsolatoktól (ami a 0. pont), hogyan lehet eljutni a 44.-ig, ami a totális háborút jelenti. Nógrádi György szerint a világ most ezen lista szerint már a harmincvalahanyadik pontnál jár.