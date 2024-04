Itt vannak a részletek: így készül Brüsszel és Nyugat-Európa a világháborúra

„Franciaország jelenlegi vezetése

semmibe veszi az egyszerű franciák halálát és a tábornokok aggodalmait.

Zelenszkij és Macron Párizsban. Fotó: Anadolu via AFP

Az orosz SZVR-hez eljutott adatok szerint már készül az Ukrajnába küldendő kontingens. A kezdeti szakaszban a létszáma körülbelül kétezer fő lesz” – mondta Nariskin a TASZSZ hírügynökség által ismertetett állásfoglalásában. Figyelmeztetett: ez az alakulat az orosz fegyveres erők támadásainak kiemelt legitim célpontjává válik.

Az oroszok sosem titkolták, hogy célpontként tekintenek minden zsoldosra, aki az ukránokat erősíti. Ez a „bánásmód” vár tehát minden nyugati katonára, akit vezetőik a frontra küldenek.

Macron önző módon sodorná veszélybe Európát

Emmanuel Macron francia elnök hátborzongató kijelentéséhez tehát nem igazán vannak meg a katonai feltételek, mégsem aggódik amiatt, hogy esetleg világháborúba sodorja a kontinenst.

A lényeg, hogy Európa „védelmezőjének" szerepében tetszelegjen és ezzel javítson valamennyit a zuhanó népszerűségi mutatóin.

A németeket hergelik már a lengyelek is

A lengyel külügyminiszter azzal riogatta a németeket, hogy az oroszok akár Berlinre is lőhetnek. Radoslaw Sikorski, Lengyelország külügyminisztere azzal vádolja Németországot, hogy habozik az ukrán fegyverszállítások terén, pedig a Taurus rakéták 500 kilométeres hatótávolsága „nagyban növelhetné Ukrajna védekezési képességét" – idézte a német sajtónak nemrégiben nyilatkozó minisztert a Süddeutsche Zeitung.

Scholz kancellár régóta ódzkodik a Taurusok Ukrajnába szállításától, mert attól tart – teljes joggal –hogy így Németország a háború résztvevőjévé válhat.

A lengyel külügyminiszter azt is kimondta: Európának mihamarabb katonai erővel kell szembeszállnia Oroszországgal, béketárgyalások helyett: „A gyengeség agressziót vált ki, az erő pedig elriaszt”. Figyelmeztette a németeket arra is, sürget az idő, „a kalinyingrádi Iszkander rakéták hatótávolsága Berlinig ér”.

Kiképzésen lévő ukrán katona

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Brutálisan fogynak a nyugati fegyverek

Orosz jelentések szerint – amelyeket Nyugatról vagy ukrán részről nem cáfoltak – csak az idén eddig négy Abrams és öt Leopard harckocsit, 27 Bradley gyalogsági harcjárművet, HIMARS sorozatvetők 11 indítóállását, valamint légvédelmi rakétarendszerek 11 indítóállását, köztük öt Patriotot semmisítettek meg az orosz erők.

Eközben, mivel az ukrán katonák túlélési esélye a fronton elkeserítően alacsony,

egyre többen dezertálnak, új haderőt pedig már csak erőszakkal tudnak besorozni az ukránok.

Az oroszok megüzenték azt is: ha megjelennek Ukrajnában a francia katonák, akkor kemény válasz várható.

Az észtek próbáltak szépíteni, de az oroszok kérik, hogy ne nézzék őket hülyének

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint Macron az elmúlt hetekben nagyon következetesen kommunikálta a nyugati csapatok Ukrajnába küldéséről szóló elképzelését, így felesleges Kaja Kallas észt miniszterelnök próbálkozása. Kallas ugyanis fordítási hibára hivatkozva próbálta csitítani az oroszokat.

Az oroszok „megnyugtatták” az észt kormányfőt:

Macron miatt továbbra is „nagyon szoros figyelemmel” kísérik a helyzetet.

Brüsszel már hadigazdaságra állítaná át a kontinenst

A háborús feszültség szítása Brüsszelben is gőzerővel folyik, Charles Michel, az Európai Tanács elnöke szerint ideje, hogy Európa felkészüljön a háborúra és átálljon a hadigazdaságra. Szavai egybevágnak Ursula von der Leyen februári kijelentésével, amikor a bizottsági elnök szintén arról beszélt: Európának fel kell készülnie a háborúra.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

Fotó: AFP / Photo by FREDERICK FLORIN / AFP

Európa vezetői közben az uniós csúcsra készülnek, ahol Ukrajna támogatása és a fegyverkezés lesz a fő téma. Több tagállam szeretné elérni, hogy az Európai Befektetési Bank mostantól a fegyvervásárlásokra is adhasson hitelt.

Vita várható a befagyasztott orosz vagyon profitjáról is, ugyanis Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt javasolja: ebből is lehessen Ukrajnát támogatni és fegyverkezni.

A Politico szerint pedig több nyugati szövetséges a sorkatonaság bevezetésén gondolkodik. A brüsszeli lap felidézi: csökken a nyugati katonák száma, ezért Dániában a nőknek is kötelező lesz a katonai szolgálat. De mások mellett Horvátország, Lengyelország és Németország is a fegyveres erők létszámnövelésén dolgozik. Németországban ráadásul már az iskolákban is a háborúra készülnek. A közmédia berlini tudósítója azt mondta: