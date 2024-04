Itt vannak az újabb lépések: a németek és a lengyelek a világháborút készítik elő

Macron is háborúzna

Mérföldkő volt Oroszország és a Nyugat közötti kommunikációban, amikor Emmanuel Macron francia elnök nemrégiben bejelentette: nem zárható ki annak lehetősége, hogy nyugati országok szárazföldi csapatokat küldjenek Ukrajnába. Macron azt is mondta – a Nyugat nevében –, hogy mindent meg kíván tenni annak érdekében, hogy Oroszország ne kerülhessen ki győztesként a konfliktusból.

Franciaország csapatai Ukrajnában lesznek, én vagyok Franciaország elnöke, és én döntök

– erősítette meg később.

Az orosz védelmi minisztérium azonnal reagált a hírre, és sietett közölni:

értik az üzenetet,

egyúttal arra figyelmeztetnek, hogy az ukrajnai „különleges hadművelet” során eddig összesen 5962 külföldi „zsoldost” öltek meg a fronton, köztük 147 franciát. Hozzátették: az újabb francia katonák számára is lesz elég koporsó.

Sietett Macronhoz csatlakozni Donald Tusk és külügyminisztere, Radoslaw Sikorski is. Utóbbi leszögezte: ő sem tartja elképzelhetetlennek a NATO-erők ukrajnai bevetését. „Üdvözlöm Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezését" – erősítette meg az X platformon (korábban Twitter). Szerinte a nyugati katonák már ott is vannak Ukrajnában, Macron javaslata pedig azt jelenti, hogy „Putyinnak kell félnie, ahelyett, hogy mi félnénk Putyintól” – közölte.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter

Fotó: X

Hogy kinek kell félnie kitől, az egyelőre még nem dőlt el, az azonban bizonyos, hogy reális számítások szerint

a jelen helyzetben Európa alig több mint 20 ezer katonát lenne képes mozgósítani és felszerelni erre a célra.

„Ha a francia, a brit és a német hadsereget összeszedjük, akkor összesen 20–30 ezer menet- és harcra kész katonát tudnak talán összeszedni, és őket sem biztos, hogy fel tudják szerelni” – fogalmazott a témával kapcsolatban podcastjában Kiszelly Zoltán.

A francia államfő mindenesetre nagy erőkkel igyekszik meggyőzni Olaf Scholz német kancellárt, hogy nagy hatótávolságú Taurus rakétákat adjon Ukrajnának. Az ukránok sok reményt fűznek ehhez, de azt is hangoztatják, hogy Németországnak és Franciaországnak olyan fegyvereket és felszereléseket kellene biztosítania számukra, amelyek segítenek az Oroszország elleni háborúban.

Olaf Scholz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök MTI/AP/DPA/Michael Kappeler

A finn külügyminiszter és a cseh elnök sem zárná ki nyugati csapatok Ukrajnába küldését, a lett elnök pedig nyíltan beszél Oroszország elpusztításáról. Az észt miniszterelnök szerint pedig folytatni kell a háborút Moszkva kimerüléséig; Donald Tusk lengyel miniszterelnök pedig azt mondta: a béke ideje lejárt Európában,

háború előtti időket élünk.

A franciák már le is buktak

Az orosz hírszerzésnek adatai vannak arról, hogy Franciaországban már felkészítés alatt áll egy Ukrajnába vezénylendő katonai kontingens, amely kezdetben mintegy kétezer fős lesz – közölte Szergej Nariskin, az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) igazgatója ezen a héten.

„Franciaország jelenlegi vezetése

semmibe veszi az egyszerű franciák halálát és a tábornokok aggodalmait.

Zelenszkij és Macron Párizsban. Fotó: Anadolu via AFP

Nariskin a TASZSZ hírügynökség által ismertetett állásfoglalásában arra is figyelmeztetett: ez az alakulat az orosz fegyveres erők támadásainak kiemelt legitim célpontjává válik.

Az oroszok sosem titkolták, hogy célpontként tekintenek minden zsoldosra, aki az ukránokat erősíti. Ez a „bánásmód” vár tehát minden nyugati katonára, akit vezetőik a frontra küldenek.

Macron önző módon sodorná veszélybe Európát

Emmanuel Macron francia elnök hátborzongató kijelentéséhez tehát nem igazán vannak meg a katonai feltételek, mégsem aggódik amiatt, hogy esetleg világháborúba sodorja a kontinenst.

A lényeg, hogy Európa „védelmezőjének" szerepében tetszelegjen, és ezzel javítson valamennyit a zuhanó népszerűségi mutatóin.

Brüsszel már hadigazdaságra állítaná át a kontinenst

A háborús feszültség szítása Brüsszelben is gőzerővel folyik, Charles Michel, az Európai Tanács elnöke szerint ideje, hogy Európa felkészüljön a háborúra és átálljon a hadigazdaságra. Szavai egybevágnak Ursula von der Leyen februári kijelentésével, amikor a bizottsági elnök szintén arról beszélt: Európának fel kell készülnie a háborúra.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

Fotó: AFP / Photo by FREDERICK FLORIN / AFP

Európa vezetői közben az uniós csúcsra készülnek, ahol Ukrajna támogatása és a fegyverkezés lesz a fő téma. Több tagállam szeretné elérni, hogy az Európai Befektetési Bank mostantól a fegyvervásárlásokra is adhasson hitelt.

Vita várható a befagyasztott orosz vagyon profitjáról is, ugyanis Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt javasolja: ebből is lehessen Ukrajnát támogatni és fegyverkezni.

A Politico szerint pedig több nyugati szövetséges a sorkatonaság bevezetésén gondolkodik. A brüsszeli lap felidézi: csökken a nyugati katonák száma, ezért Dániában a nőknek is kötelező lesz a katonai szolgálat. De mások mellett Horvátország, Lengyelország és Németország is a fegyveres erők létszámnövelésén dolgozik. Németországban ráadásul már az iskolákban is a háborúra készülnek. A közmédia berlini tudósítója azt mondta: