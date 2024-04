Rejtélyes sírkövet talált a kertjében egy nő, sokkot kapott tőle

Egy-egy ilyen érdekes emlék megtalálása gyakoribb dolog, mint gondolnánk, a legtöbbször pedig felújítás során találnak ezekre az új lakók. Legyen szó padláson vagy pincében elrejtett dolgokról, titkos ajtókról, vagy éppen kertben elásott kincsekről, a történetük legtöbbször a titokzatosságuk miatt igazán érdekes.

Az Our Old House elnevezésű Facebook-csoportnak mintegy kétmillió tagja van, és megannyi különleges emlékről számolnak be, amik kapcsán sokszor értékes válaszokat kaphatnak a többiektől.

Egy Karen nevű hölgy osztotta meg azt a történetet, miszerint a hátsó kertjében egy régi sírkövet talált, amit egy 173 évvel ezelőtt meghalt asszonynak, Catherine-nek állítottak, aki Henry A. Francisco felesége volt, és 1851-ben halt meg

- írja a Promotions.hu. Karen hátán a hideg futkározott a síremlék láttán.

A mindössze 54 évet élt Catherine-től az alábbi idézettel búcsúztak szerettei:

"Barátok és orvosok sem tudták megmenteni

e halandó testet a sírtól

És a sír sem zárja be ide

Mikor Krisztus parancsolja, hogy megjelenjen."

A 173 éve meghalt asszony, Catherine sírköve:

Rejtélyes sírhelyek kerültek elő a Dunából

Magyar vonatkozású hír volt tavaly év végén, hogy rejtélyes, múlt századbeli sírköveket emeltek ki a Dunából.

A folyó alacsony vízállása miatt ugyanis ismét láthatóvá váltak a 60 évvel ezelőtt a Duna partján elszórt sírkövek.

A Nemzeti Örökség Intézete, mint a Miniszterelnökség kegyeleti kultúrával foglalkozó háttérintézménye, kiemelte a mozdítható síremlékeket, és méltó helyre, a Fiumei úti sírkertbe szállította azokat.

Mindennek hátteréhez érdemes tudni, hogy Budapest területén a jelenleginél sokkal több temető volt, amelyeket a lakosság számának növekedésével és a város terjedésével felszámoltak, beépítettek. Számos síremléket megmentettek ezekből a temetőkből, így került több sír a Fiumei úti sírkertbe például a Váci úti temető felszámolásakor.

A Németvölgyi temető 1885 és 1912 között volt aktív temető, de csak a '60-as években számolták fel. Számos sírkövet a hozzátartozók kérésére a Farkasréti temetőbe vagy a mai Fiumei úti sírkertbe vittek, de valószínűleg több száz síremlék esett áldozatul a Duna partvédő kőszórásakor.

