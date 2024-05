A csíksomlyói búcsúba sok százezren érkeztek - fotó

A pünkösdszombati esős reggel ellenére az idei búcsús nagymisére is több százezren érkeztek az őket már derűs idővel fogadó Kis- és a Nagy-Somlyó hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltár elé a világ minden tájáról. A csíksomlyói kegyhely idén az "Újuljatok meg!" mottóval szervezte meg a fogadalmi nagybúcsút, csatlakozva a gyulafehérvári főegyházmegyében meghirdetett, "Imádsággal megújuló közösség" témájú pasztorális évhez. Felföldi László hangsúlyozta: az életünket formáló, megújító üzenet nem kívülről jön.

A szívünkben születik meg, és így lesz belőle elhatározás, majd megvalósítás. De szükség van hozzá az élő kapcsolatra Istennel és egymással. Az élő és éltető imádság elengedhetetlen alapja, megtartó ereje és forrása a ránk váró megújulásnak

- fogalmazott.

Szentbeszédében külön részt szentelt a fiataloknak, óvva őket a digitális világ rájuk leselkedő veszélyeitől és rámutatva: a hitbéli örömre nekik, "a jövőt folytató, jövőt építő fiataloknak" is szükségük van. A pécsi egyházmegyében lévő Kismányok Mária-szobrának történetét idézte fel, melyet 1945-ben Hadikfalváról vittek Bácskába a menekülő bukovinai székelyek, majd az újabb menekülés után Tolna megyéből is utánamentek, mert tudták "hit nélkül, reménység nélkül, istenkapcsolat nélkül nem lehet életben maradni".

Hangsúlyozta, hozzájuk hasonlóan nekünk is "vissza kell menni és meg kell keresni hitünk legmélyét, akár küzdelmek árán is, mert csak a megtalált hitből és élő Isten-kapcsolatból építhetjük fel otthonunkban a család szívének lelki templomát". Arra kérte a híveket, ne csupán nézői, szemlélői, hanem cselekvő résztvevői legyenek életük közösségeinek. Aláhúzta: "itt és most" kell megújítani a család egységének, erejének asztalát, a templomi közösségek oltárát.

Nem szavakkal, nem különleges gondolatokkal, hanem jóságos, szerető és elfogadó jelenlétünkkel

- intett, emlékeztetve Márton Áron erdélyi püspök szavaira, miszerint annak, aki az evangéliumot hirdetni akarja, üdvözítő igazságát életével kell bizonyítani. Felföldi László emlékeztetett: az iskolai ballagásokon tarisznyát tesznek a végzős diákok nyakába, és "az ifjúság annyit ér, amennyit mi teszünk a tarisznyájukba". Figyelmeztetett: ma sok fiatalnak üres a tarisznyája, így nem kell csodálkozni félelmükön, zavartságukon. Megköszönte a fiatalok jelenlétét, aláhúzva: olyan életúton kell járniuk, amelyen még soha senki nem járt, ezért azt kérte, legyenek jó példaképeik, barátaik, és ne csak a ruhájukra legyenek igényesek, hanem a szellemi, lelki táplálékukra is.