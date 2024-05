Egyre őrültebb kényszersorozás Ukrajnában - éttermekből, diszkókból, iskolák elől hurcolják el az embereket - videó

Nincs már, aki harcolni akarna Ukrajnában: menekülnek a kényszersorozás elől a határokon át. Rettegnek az ukrán férfiak a frontvonaltól, az országot ellehetetleníti az új mozgósítási törvény. Aki pedig nem tud elmenekülni, azokat pedig a sorozóbrigádok étteremből, építkezésekről, vagy éppen konditermekből viszik el. Mindeközben elkészült a legújabb őrült brüsszeli terv is: az európai fiatalokat is a halálba küldenék Ukrajnáért, de Manfred Weber tervei között szerepel a nők besorozása is.

Több mint két évvel az orosz-ukrán háború kirobbanása után egyre durvább formát ölt a sorozás Ukrajnában, mivel egyre jobban kimerülnek az emberi tartalékok. Arra is egyre gyakoribb a példa, hogy sokan a Tiszában lelik a halálukat a kényszersorozás elöli menekülés közben. Kárpátalján az elmúlt hetekben egyre durvábban zajlik a mozgósítás, amit már a helyi sajtó sem hagy szó nélkül. Ukrajnában május 18-án lépett életbe a sokak által jogfosztónak tartott mozgósítási törvény, amely komoly szankciókkal fog sújtani mindenkit, aki nem jelentkezik a seregnél. Egyre nagyobb a botrány abból is, hogy a kijevi külügyminisztérium megtiltotta, hogy a külföldön tartózkodó hadkötelesek útlevelet kapjanak a konzulátusokon. A tervek között szerepel, hogy Kijev megpróbálja elérni az uniós fővárosokban, hogy adják ki nekik a hadköteles férfiakat.

Nagyon durva kényszersorozás zajlik Kárpátalján Még április végén figyelmeztető lövéseket adtak le a hatóságok a kárpátaljai Nagyszőlős hadkiegészítő parancsnokságánál, ahol feldühödött, egy főleg helyi nőkből álló csoport tagjai próbálták meg kiszabadítani elhurcolt férjeiket. A konfliktus abból alakult ki, hogy az egyenruhások nemcsak az egészséges, de még a halálos beteg hadköteles korúakat is magukkal vitték. A nők tiltakozásképpen barikádot építettek az épület elé. A rendőrség szerint emiatt akár hét év börtönt is kaphatnak. Kárpátalján az elmúlt hetekben egyre durvábban zajlik a mozgósítás, amit már a helyi sajtó sem hagy szó nélkül. A 18 és 60 év közötti férfiakat az otthonaikból, a munkahelyeikről és az utcáról viszik el a toborzók. Van, akinek körbeállják az autóját, és csak ügyvéd segítségével tud szabadulni a hatóságoktól. Nagyobb fokozatra kapcsolt a sorozás Az új ukrán mozgósítási törvény elfogadása után nagyobb sebességre kapcsolt a kényszersorozás Ukrajnában. Az új jogszabály értelmében kötelezővé válik a katonakönyv kiváltása, annak meglétét a rendőrség, illetve a határőrség is ellenőrizheti. Katonakönyv hiányában még a felmentést élvezők és a rokkantak sem utazhatnak külföldre. Háromezerre teszik a kényszersorozást végző brigádok számát Ukrajnában. Ezeknek a csoportoknak elsődleges feladatuk, hogy összeszedjék azokat a katonakorú férfiakat országszerte, akik még nem ragadtak fegyvert és akaratuk ellenére kivigyék őket a harcmezőre. A köztévén bemutatott riportból kiderült, hogy a sokszor az utcán sétáló férfiaknak esélyük sincs arra, hogy több, megtermett katonából álló brigáddal szembeszálljanak és ne vigyék el őket. Nem egyszer fordul elő, hogy erőszakkal rángatnak el egy embert. Sokan inkább a halálba menekülnek a sorozás elől / AFP

Fotó: AFP/Genya Savilov

Az ukrán brigádok sokszor a konditermekbe is bemennek, hogy megnézzék, kik azok, akiket ki lehetne vinni a frontra. Kijevben volt, hogy egy ételfutárt leptek meg egy cédulával, rajta a behívó részleteivel. Felvételek jelentek meg arról is, ahogy a Kijev melletti Brovariban a helyi toborzóiroda vezetője minden férfinak behívót ad a helyi önkormányzat ülésén. Először a kerület polgármestere kap cédulát, aztán a képviselők is, akik nagyon meglepődnek, de kénytelenek átvenni a mozgósításról szóló parancsot. Építkezésekről és az éttermekből is elhurcolták az embereket Kegyetlen kényszersorozás, sokak szerint inkább embervadászat kezdődött korábban Kárpátalján, ahova – helyi információk szerint – 300 belső-ukrajnai fegyveres hadkiegészítő érkezett, hogy begyűjtse a 18 és 60 év közötti katonaköteles férfiakat. A maszkos egyenruhások az utcákról - akár iskolák elől -, építkezésekről és az éttermekből is elhurcolták az embereket. Még márciusban Kárpátalja megyeszékhelyét szinte teljesen ellepték a maszkos fegyveresek, akik helyi információk szerint, háromszázan vannak és Lembergből érkeztek. A városban nem hagyták ki az éttermeket és a kocsmákat, diszkókat sem, amelyekből bilincsbe verve vezették ki a férfiakat. Menekülésre esély sem volt, hiszen a fegyveresek körülvették az épületeket, még a dühös feleségek sem tudták megvédeni férjeiket. „Egyenruhás hadkiegészítők letartóztatták a férjemet, bedobták egy furgonba és ismeretlen helyre vitték. Mindenkit arra kérek, hogy aki látja az elhurcolásról készült videót, ossza meg, és jelentse az emberrablást” – kérte sírva egy ungvári nő.

Fotó: Anadolu via AFP/Diego Herrera Carcedo Az Ungvár melletti Onokócon egy térfigyelő kamera rögzítette, amint mikrobuszokkal érkező fegyveresek szálltak meg egy építkezést, hogy elvigyék a munkásokat. Királyházán pedig egy buszból rögzítették, amint két egyenruhás próbál meg betuszkolni egy férfit a saját háza előtt egy terepjáróba, amely láthatóan, az Európai Uniótól, segélyként érkezett. Egy másik térfigyelő kamera Tiszaújlakon filmezte le az embervadászatra induló toborzókat. Az akciók miatt sokan már második éve nem mernek az utcára menni. „Zelenszkij lelkiismeret és szemrebbenés nélkül azt mondta, hogy miután hadiállapot van, ezért minden férfi, aki nem áll be a sorba, bujkálónak és törvényszegőnek minősül. Kilép a világ nyilvánossága elé az ország első embere, és így nevezi a saját állampolgárait. Vajon egykori saját kabarészínpadára, amelynek tagjai állami felmentést kapnak, szintén így tekint?” – tette fel a kérdést egy férfi. „Több minisztériumban dolgoznak olyan kormányrendelet-módosításokon, amelyek a hivatali ügyintézést a katonakönyv felmutatásához fogják kötni. Tehát az állam mindent megtesz azért, hogy a törvény egyenlő legyen mindenki számára és mindenki végrehajtsa azt. Mindezt csak azért, hogy az az ember, aki önként akarja megvédeni Ukrajnát, ne rendelkezzen kevesebb joggal, mint az, aki nem akarja megvédeni országunkat” – mondta az ukrán igazságügyi miniszter. Kárpátalján régi sebeket tépnek fel az utcai emberrablások, hiszen 1944-ben a vidék férfilakosságát egyszer már elhurcolták kényszermunkára. A mozgósítás szigorítása miatt pedig naponta több százan próbálkoznak Kárpátalján keresztül, illegálisan, a zöldhatáron és a folyókon át kijutni Ukrajnából, a határ ugyanis két éve zárva van az ukrán hadkötelesek előtt. A háború igazi arca Sok kárpátaljai ukrán eddig orosz propagandának és megrendezettnek tartotta azt a temérdek mennyiségű kényszersorozásos videót, ami az interneten kering, most azonban a saját bőrén tapasztalhatta meg Zelenszkij háborújának igazi arcát. A hazaszeretet gyorsan tovaszállt, és igen, már azok is Orbán Viktornak kezdenek igazat adni, akik eddig a magyar kormányfőt szapulták józan, békepárti álláspontja miatt. Nem beszélve arról, hogy miután a kijevi hatalom felfüggesztette a külföldön tartózkodó hadköteles korúak számára a konzuli segítségnyújtást (nem kaphatnak új útlevelet, jogosítványt, ügyeket sem intézhetnek stb.), sok helyi ukrán vélekedett úgy, hogy a kárpátaljai magyarok szerencsések. Róluk ugyanis állampolgársággal gondoskodott az anyaország. Sok ukrán persze örömmel visszaadná az ukrán papírját, miután más állampolgárságot szerzett, az azonban még annak sem kell, aki adta… A lemondás pedig többéves, körülményes hajcihő, amely amúgy a hadiállapot idején meg is van tiltva. Ahogy arról korábban beszámoltunk, készül az újabb őrült brüsszeli terv is: a halálba küldenék az európai fiatalokat. Minderről Rotyis Bálint a Nézőpont Intézet elemzője az Origónak azt mondta, mindenki veszélyben van, gyerekek, unokák tömegeit zavarhatják ki az ukrajnai harctérre. Mindeközben Manfred Weber is új javaslattal állt elő. A politikus a nőket is besorozná és feláldozná Ukrajnáért.