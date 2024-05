Ünnepelnek a dollárcselédek: LMBTQ-nembináris nyerte az Eurovíziós Dalfesztivált

A svájci Nemo nyerte meg idén az Eurovíziós Dalfesztivált a The Code című számával. A győztes dal, amit alább lehet meghallgatni, elég durvára sikerült.

Az idei fesztiválon is voltak balhék, ugyanis az izraeli Eden Golan olyan számokkal nevezett volna, amelyek dalszövegei a Hamász október terrortámadására utaltak. Izrael kezdetben tiltakozott, de végül változtattak a dalon. Az elmúlt napokban, illetve a döntő előtt és alatt is többezres palesztinpárti tüntetés volt az eseménynek otthont adó Malmőben, az izraeli Ynet tudósítani érkező riporterét az egyik tüntetésen fejbe is verték. A palesztinpárti tüntetők azzal érveltek, hogy ha Oroszországot Vlagyimir Putyin ukrajnai inváziója miatt két éve kizárták, akkor Izraelt is ki kellett volna a Gázai övezet inváziójáért, amelyben több mint 30 ezer palesztin halt már meg.

A szombati megmozdulást Greta Thunberg sem hagyta ki, a svéd klímaaktivistát két rendőrnek kellett kivezetnie – számoltak be izraeli hírportálok. Az esetről videofelvétel is készült - írja a Magyar Nemzet.