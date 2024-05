Óriási bejelentést tett a Heineken - ennek nagyon sokan fognak örülni

A Star Pubs üzletágba történő készpénzinjekció keretében idén 62 darab korábban bezárt kocsmát nyitnak meg újra Nagy-Britanniában. A Star közölte, hogy a 2.400 kocsmából álló állományának több mint egynegyede - 612 kocsma - van jelenleg felújítás alatt. A vállalat nyilatkozata szerint

a felújítások arra fognak összpontosítani, hogy a külvárosi területeken lévő elavult kocsmákat prémium kategóriás hellyé alakítsák át.

Azt tapasztalják ugyanis, hogy az emberek egyáltalán nem ingáznak olyan gyakran a munkájuk miatt a városközpontokba. Egyúttal szeretnék azokat a remélt fogyasztókat is idevonzani, akik enni és sportmérkőzéseket nézni térnének be egy - egy ilyen vendéglátóipari egységbe.

Lawson Mountstevens, a Star Pubs ügyvezető igazgatója szerint az embereket a szép és hangulatos környezet, valamint a minőségi ételek és italok széles választéka érdekli, amikor kocsmát keresnek. Emellett pedig olyan tevékenységeket keresnek, amelyek plusz okot adnak arra, hogy kimozduljanak, mint például a sportvetítések és a szórakoztató programok. Fontos szempont az is, hogy a kocsmák a baráti társaságok, a különféle közösségek rendszeres találkozási pontjává is váljon.

Mountstevens azt is elmondta, hogy néhány ilyen felújítás egyúttal magában foglalja a pincék új adagolóberendezésekkel történő felszerelését is, valamint az energiahatékonyságot javító intézkedéseket is. A Star jó úton halad afelé, hogy 2019 óta a legalacsonyabb számú bezárt kocsmával rendelkezhessen.

