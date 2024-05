Tragédiával végződött egy vadászrepülőgép mutatványa Bangladesben - videó

A 32 éves Muhammad Asim Jawad pilóta egy Top Gun-szerű mutatványt próbált végrehajtani, amikor elvesztette az irányítást a gép felett és a Jakovlev Jak-130-as repülőgép törzse végigsiklott az aszfalton.

A gép hátsó részében tűz ütött ki, és a bangladesi légierő pilótája, Jawad Jawad és másodpilótája, Sohan Hasan Khan szárnyparancsnok is katapultált.

A pilóta katapultált, mielőtt a gép felrobbant, de később a kórházban meghalt.

Fotó: X

Drámai pillanatot örökített meg egy biztonsági kamera felvétele, amelyen látható, amint a vadászgép nagy sebességű forgást hajtott végre veszélyesen alacsonyan. A mutatvány a pilóta számára tragédiával végződött. A bangladesi légierő állítása szerint a lezuhant vadászrepülőgép mechanikai meghibásodást szenvedett, ami katasztrofális balesetet okozott.

A jelentések szerint mindkét pilóta a Karnaphuli folyóban landolt, és a légierő, a haditengerészet és a helyi halászok élve kimentették őket, de Jawad később a kórházban meghalt. Khan továbbra is kritikus állapotban van a kórházban. A repülőgépet később kiemelték a vízből.

A hivatalos közlemény szerint a repülőgép mechanikai meghibásodás miatt zuhant le, az incidensről készült felvételeken azonban úgy tűnik, hogy a balesetet egy kockázatos mutatvány okozta.

A kifutópálya területéről nemrégiben megszerzett felvételek ellentmondanak a BAF állításának, és egy olyan hátborzongató jelenetet mutatnak be, ahol a repülőgép három egymást követő szárnyforgatást próbál végrehajtani veszélyesen alacsony magasságban - írta a Daily Mail.

A felvételeken látható, hogy a repülőgép nagy sebességgel súrolja a kifutópályát, jelentős károkat okozva a törzsben.

Ezt követően a hajtómű lángokba borult, és fekete füst szállt fel. A két pilótának sikerült katapultálnia a lángoló repülőgépből.

