Félelmetes bejelentés érkezett: hamarosan megérkeznek az amerikaiak Ukrajnába

Vajon mit takar az a nemrég elhangzott kijelentés, amelyet Pat Ryder vezérőrnagytól hallhattunk április 20-án, miszerint „az Egyesült Államok fontolgatja, hogy további katonai tanácsadókat küld a kijevi nagykövetségre”? A Pentagon, az amerikai védelmi minisztérium szóvivője szerint ez a gesztus az Ukrajna iránti amerikai elkötelezettség legújabb megnyilvánulása lenne, amit az indokol, hogy Oroszország egyre nagyobb lendületet látszik nyerni a két éve tartó konfliktusban – tudósított többek között a Politico is. A tanácsadókról a szóvivő sietett megjegyezni, hogy a katonai tanácsadók „nem vállalnának harci szerepet, hanem inkább tanácsot adnának, és támogatnák az ukrán kormányt és hadsereget”. Ryder azt is elárulta: e tanácsadókat „a nagykövetségen működő Védelmi Együttműködési Hivatal (ODC) kiegészítésére” küldenék ki. „A személyzetre ugyanazok az utazási korlátozások vonatkoznak, mint a nagykövetség összes alkalmazottjára” – tette hozzá rejtélyesen.

A The New York Times egyébként már 2021. december 9-én, a háború kitörése előtt számolt be arról, hogy „az Egyesült Államoknak több mint százötven katonai tanácsadója van az országban, köztük a különleges erők katonái is”. Az Egyesült Államok a háború februári kezdete előtt kivonta százötven katonai kiképzőjét, de e szövetségesek kommandósai vagy maradtak, vagy azóta is ki-be járnak az országban, kiképzik, tanácsokkal látják el az ukrán csapatokat, és a helyszínen biztosítják a fegyverek és más segélyek eljuttatását – jelentette ki a lap 2022. június 25-i számában „három amerikai tisztviselő”.

Nincs megállás az uszításban: háborús gazdaság jöhet Európában

Egyébként hétfőn is tovább folyatódott a világháborús uszítás Európában.

Az európai védelmi iparnak háborús gazdasági üzemmódba kell kapcsolnia, hogy Európa gyorsabban, többet és közösen állítson elő katonai eszközöket Ukrajna azonnali és hosszú távú támogatására

- jelentette ki Thierry Breton belső piacért felelős biztos Brüsszelben, az EU-Ukrajna védelmi ipari fórum egynapos ülését követően. Az Európai Unió külügyi szolgálatának (EEAS) tájékoztatása szerint Thierry Breton közölte, az EU és Ukrajna közötti védelmi ipari együttműködés megerősítése elengedhetetlen azért, hogy a tagországok hosszú távon is képesek legyenek katonai támogatást nyújtani Ukrajnának, és jobban tudják fedezni Ukrajna védelmi és ipari szükségleteit. „Ukrajna iránti elkötelezettségünk és közös törekvésünk, hogy mozgósítsuk az európai ipart a szükséges intézkedések teljesítése érdekében, szilárdabb, mint valaha” – fogalmazott az uniós biztos.