Drámai hírek érkeztek Ukrajnából

A jelentések szerint a harci tevékenység eredményeként robbanássorozatot és tüzet rögzítettek - tette hozzá a katonai vezetés.

A vezérkar közölte azt is, hogy az éjjel az ukrán erők drónokkal megtámadtak négy oroszországi olajfinomítót, valamint radarállomásokat és elektronikus hírszerző központokat találtak el a brjanszki régióban és a Krím félszigeten.

Az ukrán erők csütörtökön megsemmisítettek egyebek mellett 14 orosz harckocsit, 54 tüzérségi és két légvédelmi rendszert.

A 24. gépesített dandár képén 120 milliméteres aknavetővel lövik az orosz állásokat.

Fotó: MTI/EPA/24. gépesített dandár/Oleh Petraszjuk / MTI/EPA/24. gépesített dandár/Oleh Petraszjuk

Mikola Olescsuk, az ukrán légierő parancsnoka a Telegramon arról számolt be, hogy a légvédelmi erők négy orosz irányított rakétát lőttek le az ország középső részében lévő Kirovohrad és a déli Herszon megyék fölött.

Vadim Filaskin, a keleti Donyeck megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy az orosz erők irányított légibombát dobtak Szelidove településre, aminek következtében két ember meghalt, három pedig megsebesült. A kormányzó egy másik bejegyzésében azt írta, hogy az elmúlt napban orosz ágyúzások miatt öt helyi lakos halt meg és 11 sebesült meg a régióban.

Ihor Klimenko belügyminiszter az ukrán Szabadság Rádiónak adott interjújában elárulta, hogy 27 éves fiát hónapokkal ezelőtt mozgósították, és már három hónapja a seregben szolgál.

Sorozás Ukrajnában, illusztráció!

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Az ukrán 24-es tévécsatorna arról számolt be pénteken, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az előző napi haditanácsülésen utasította a kormányt, hogy tegye elérhetővé a napenergia felhasználását az ukrán lakosság számára is az ukrán energetikai létesítmények elleni mindennapos orosz támadások okozta áramhiány mérséklésének érdekében.

Az államfő rendelkezése szerint a lehető leggyorsabban minden iskolára és minden kórházra napelemeket kell telepíteni, intelligens mérőórákat és energiatároló berendezéseket felszerelni.

Volodimir Zelenszkij.

Fotó: Gints Ivuskans / AFP

A kormányt arra is utasította, hogy dolgozzon ki olyan feltételeket, amelyek megkönnyítik a napelemek telepítését a lakosság számára is. Át kell gondolni az adó- és vámkedvezményeket, a speciális hitelprogramokat - tette hozzá az elnök. A kormánynak emellett ki kell dolgoznia a megújuló energiák kihasználására és a megosztott termelés fejlesztésére vonatkozó stratégiákat is állami szinten.

Minden közintézményt és adminisztratív épületet fel kell szerelni energiatakarékos technológiákkal

- rendelkezett az államfő.