Teljesen egyértelmű:

azért háborúznak az amerikaiak Ukrajnában, hogy kifosszák, ezért akarnak kötelező európai sorkatonaságot, ezért kockáztatják a világháborút.

Mint arról korábban beszámoltunk, a német kormány tagja továbbra is a sorkatonaság visszavezetését javasolja. „Fel kell készülnünk a háborúra 2029-ig. Három terület kerül a központba: a legénységi állomány, az eszközök és a pénzügyek” – mondta Pistorius. Kifejtette: szerinte a sorkatonaság visszaállítására és a Bundeswehr jelentős modernizációjára van szükség. A német politikus kijelentette ugyanakkor: Németország nem szeretne háborút Oroszországgal, és nem fognak katonákat küldeni Ukrajnába.

Korábban az Origo is megírta, hogy Pistorius több mint húszezer új katonát akar toborozni, hogy pótolja a Bundeswehr létszámhiányát, és hadra foghatóbbá tegye azt. Szerinte ezt viszont csak úgy lehet elérni, ha kötelező katonai szolgálatot vezetnek be az önkéntes helyett. A német védelmi miniszter szerint a háborús felkészülésnek magába kell foglalnia a pénzügyi háttér, a személyzet, valamint a katonák felszerelésének biztosítását. Eközben Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke azon dolgozik, hogy kötelező európai sorkatonaságot vezessen be, őrült tervét ráadásul egyre több ország támogatja. Dániában már azt tervezik, hogy a 2026-tól a nőkre is kiterjesztik a kötelező katonai szolgálat intézményét, míg Finnországban a napokban határozták meg a kötelező katonai szolgálat időtartamát: 165, 255 vagy 347 napos periódusok vannak.

Ukrajna újabb támogatást kap Amerikától, így Oroszország is magasabb fokozatba kapcsol. Marine Le Pen, a legerősebb francia párt parlamenti vezetője azt mondta, nyilvánvaló, hogy Emmanuel Macron háborút akar. Zelenszkij a francia Nemzetgyűlésben kijelentésével is megerősítette, hogy kitört a háború Európában.

